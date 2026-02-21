Otegik EH Bilduren eredu munizipalista aldarrikatu du, "segurtasuna ematen" dielako herritarrei
Ezkerreko subiranistentzat munizipalismoa "herritarrak babesteko tresna" da, koalizioaren buruzagiak IV. Konferentzia Munizipalistan adierazi duenez.
EH Bilduko alkateak, zinegotziak eta udal mailako bestelako kargudunak Burlatan bildu dira larunbat honetan, IV. Konferentzia Munizipalistan, eta bertan Arnaldo Otegi idazkari nagusiak adierazi duenez, koalizioaren eredu munizipalistak "segurtasuna ematen die herritarrei".
Ezker subiranistarentzat udalgintza "jendea zaintzeko tresna bat da". Etxebizitza ardatz hartuta, biltzarra egiten ari dira gaur Burlatako kultur etxean. Minutu bateko isilunearekin hasi da, atzo Sarrigurenen izan den krimen matxista gogoan hartuta.
Berta Arizcuren Burlatako alkateak eman die ongietorria bertaratuei, eta mahai gainean jarri du etxebizitzaren inguruan dagoen kezka, biltzarraren gai nagusia izango baita.
Arnaldo Otegik hartu du hitza jarraian, eta krimen matxista gaitzetsi du eta koalizioak indarkeria matxistaren aurka hartutako konpromisoa azpimarratu du bere hitzaldiaren hasieran. Ondoren, Gaza, Kurdistan, Venezuela eta Kuba aipatu ditu, "antiinperialistak" direla azpimarratzeko.
Otegi bertaratutakoei zuzendu zaie esanez euren eguneroko lanarekin "etorkizuneko Euskal Errepublikaren isla" direla, errepublika horretako politika sozial eta nazionalak bultzatzen dituztela "harrera herria izanik, euskaraz hitz eginez, arrazismoaren aurkako borroka bultzatuz, gure nazioa aldarrikatuz, eta etxebizitza eta zaintza arloetan gizarte politika aurreratuenak martxan jarriz".
Egun politikan "arinkeria" nagusi denean, politika herritarrak eta gizarteko sektore ahulenak "zaindu eta babestu" besterik ezin da egin, Otegiren ustez.
"Antsietatearen aurrean", "analisi lasaia eta epe luzerako ikuspegia" aldarrikatu ditu, eta "dena hauteskunde-kanpaina iraunkorra" dela uste dutenak kritikatu ditu.
Testuinguru horretan, EH Bildu "Euskal Errepublika eraikitzearen alde lan egiten duten langileen kolektiboa" dela aldarrikatu du, eta berretsi du EH Bilduk "eraikuntza nazionalaren eta askatasunen defentsaren lehen lerroan dagoen udalgintza" praktikatzen duela, eta "klase herrikoien eta gehiengo sozialen zerbitzura" dagoela.
"Eskuindarren eta ezkertiarren artean desberdintasunik ez" dagoela entzuteaz nekatuta adierazi du funtsezko aldea dela ezkertiarrek behar sozialak ikusten dituzten lekuetan eskuinak negozio-aukerak ikusten dituela.
Hezkuntza, osasuna eta berdintasuna "ez dira negozioa egiteko, baizik eta artatu, zaindu eta bermatu beharreko beharrak", azpimarratu du, eta gaineratu du eurentzat politiken erdigunean etxebizitza dagoela eta "eskubidetzat" hartzen dutela, negoziotzat hartzen dutenek ez bezala.
Horregatik guztiagatik, bere alderdiaren eredu munizipalistak "inspirazio errepublikarra, sozialista eta independentista duten pertsonen bizitzan segurtasuna" eskaintzen duela ondorioztatu du.
EH Bilduren IV. Konferentzia Munizipalista udal hauteskundeetarako urtebete falta denean egin dute. Otegik aitortu du "lasai, pozik eta konfiantzaz beteta" dagoela, eta, aldi berean, "erantzukizun handia" sentitzen duela. Horren harira, "EH Bildu irribarre egiten duen ezker lasaia" dela azpimarratu du, "fronte zabal anitza, momentutik eta berehalakotasunetik ateratzeko gai dena, gauzak ikuspegi estrategikoarekin begiratzeko".
Otegiren irekiera-hitzaldiaren ondoren, parte-hartzaileek legegintzaldi amaieran jarraitu beharreko lehentasunezko ildoei buruz eztabaidatu eta sakonduko dute, etxebizitza-politiketan arreta berezia jarrita.
Halaber, koalizioak jakinarazi duenez, beste toki batzuetako esperientziak ezagutu dituzte, Finlandiakoak eta Kataluniakoak esaterako.
Zure interesekoa izan daiteke
GKSko hiru gaztek pintura gorria jaurti dute Fragaren bustoaren aurka Vilalban (Lugo)
GKSk bere gain hartu du Vilalba Lugoko herrian Fragaren omenezko bustoaren aurka egindako erasoa
Gazte mugimenduaren arabera, Poliziak Gasteizen 1976ko martxoaren 3an egin zituen kargen arduradunetako bat izan zen: bost pertsona hil eta ehunka zauritu zituzten.
'Berangoko 16ak' babesteko manifestazioa deitu dute maiatzaren 30erako
2026ko ekainaren 8a eta 26a bitartean, Berangoko 16 bizilagun epaituko dituzte Auzitegi Nazionalean. 2022an Berangoko preso ohi bati "ongi etorri" esateko ustez antolatu zuten ekitaldiagatik terrorismoa goratzea egozten diete. 36 urteko kartzela-zigorra, 177 urteko inhabilitazioa eta 75.000 eurotik gorako isuna eskatzen dute auzipetuentzat. Berangokoekin Elkartasun Komiteak salatu du “beste makrosumario politiko bat” dela, eta manifestazio nazionala deitu du maiatzaren 30erako.
Bilbok ez du uda honetan ezarriko turismo-tasa; Donostiak, aldiz, indarrean izango du
"Ahalik eta lasterren ezarri nahi dugu. Gustatuko litzaiguke, eta amaiera arte lan egingo dugu zerga turistikoa uda baino lehen edo udan aktibo egon dadin", esan du Donostiako alkateak. Bilbokoak, berriz, adierazi du ez dela posible izango, "Bizkaiko Foru Aldundiak foru arauaren proiektua onartu berri duelako".
EH Bildurekin ez du aukerarik ikusten, baina Podemosekin batera aurkeztu nahi luke Euskadiko Sumarrek hurrengo udal hauteskundeetara
Sumarrek Madrilen egin berri duen ekitalditik Euskal Herrira bueltan, Lander Martinezekin egon da ETB, hurrengo hauteskunde orokorrei begira ezkerra batuta aurkezteko aukeraz aritzeko. Euskadin EH Bildurekin zerrenda berean joatea oso zaila ikusten badu ere, Sumar Mugimenduak eta Podemosek boto-paper berean bat eginda joan beharko luketela uste du. Legebiltzarrerako hauteskundeetan ezker konfederalak jaso zuen porrotetik lezioa ikasi dutela esan du Martinezek.
Ansolak esan du EAJk ez duela fronte batean parte hartuko, eta are gutxiago Euskadin "marra gorriak" jartzen dituen EH Bildurekin
Azken egunetan Gabriel Rufianek ultraeskuinari aurre egiteko fronte bat sortzeari buruz hitz egin ondoren, aukera hori hizpide da euskal politikan ere. EAJk ekitaldia egin du gaur Maruri-Jataben frankismoaren osteko alkateak omentzeko. Bertan, Iñigo Ansola BBBko presidenteak argi utzi du ez dutela inolako frontetan parte hartuko, "Euskadin ez delako behar ultraeskuinari aurre egiteko fronterik". Ansolak, halaber, gogor kritikatu du EH Bildu, "Euskadin ezetz esaten dielako akordio proposamen guztiei, eta Espainian, ordea, alfonbra gorria jartzen diotelako eskatzen dioten guztiari".
Buesa eta Diez gogoratu dituzte gaur Gasteizen senideek, ertzainek eta erakunde eta alderdietako kideek
ETAk duela 26 urte hil zituen politikari sozialista eta Jorge Diez bizkartzaina. Urtero legez, lore eskaintza egin dute bien omenez jarritako monolitoan. Haien senide eta lagunez gain, ordezkaritza instituzional eta politiko zabala izan da ekitaldian.
Gaur 25 urte dira ETAk Josu Leonet eta Jose Angel Santos Donostiako Elektrako langileak hil zituela
Iñaki Dubreuil zinegotzi sozialista hiltzeko asmoz, ETAk bonba autoa zartarazi zuen 2001eko otsailaren 22an Martuteneko tren geltokitik gertu. Atentatuan, baina, Elektra lantegiko bi beharginak hil zituen, eta Dubreuil eta beste bost lagun, zauritu.
Aburtoren esanetan, Bilbo Tokiko Demokraziaren Defentsarako Europako Behatokiaren egoitza izan gabe gera liteke Eudelen egoera dela eta
Juan Mari Aburto Bilboko alkatearen ustez, Eudelen aurtengo aurrekontuak onartu gabe geratu izana (iazkoak luzatuko ditu) "berri txarra" da, eta "hainbat proiektu" bertan behera gera litezkeela adierazi du. Bilbon kokatu nahi duten Tokiko Demokraziaren Defentsarako Europako Behatokia aipatu du adibide gisa.
Kartzelan 25 urte eman ondoren, aitaren hiltzaileek ETAren "irakurketa kritikoa" egiten ote duten galdetu du Sara Buesak
Bere aita hil zuten ETAko kideen askatasunaren unea "iritsi behar zela" onartu du, eta "egoera zail batzuekin bizi behar dugula, nahiz eta min eman, elkarrekin bizitzeko ditugun printzipio demokratikoetan sinesten dugulako".