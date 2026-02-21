KONFERENTZIA

Otegik EH Bilduren eredu munizipalista aldarrikatu du, "segurtasuna ematen" dielako herritarrei

Ezkerreko subiranistentzat munizipalismoa "herritarrak babesteko tresna" da, koalizioaren buruzagiak IV. Konferentzia Munizipalistan adierazi duenez.

Otegi, Burlatan. Argazkia: EH Bildu

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

EH Bilduko alkateak, zinegotziak eta udal mailako bestelako kargudunak Burlatan bildu dira larunbat honetan, IV. Konferentzia Munizipalistan, eta bertan Arnaldo Otegi idazkari nagusiak adierazi duenez, koalizioaren eredu munizipalistak "segurtasuna ematen die herritarrei".

Ezker subiranistarentzat udalgintza "jendea zaintzeko tresna bat da". Etxebizitza ardatz hartuta, biltzarra egiten ari dira gaur Burlatako kultur etxean. Minutu bateko isilunearekin hasi da, atzo Sarrigurenen izan den krimen matxista gogoan hartuta.

Berta Arizcuren Burlatako alkateak eman die ongietorria bertaratuei, eta  mahai gainean jarri du etxebizitzaren inguruan dagoen kezka, biltzarraren gai nagusia izango baita.

Arnaldo Otegik hartu du hitza jarraian, eta krimen matxista gaitzetsi du eta koalizioak indarkeria matxistaren aurka hartutako konpromisoa azpimarratu du bere hitzaldiaren hasieran. Ondoren, Gaza, Kurdistan, Venezuela eta Kuba aipatu ditu, "antiinperialistak" direla azpimarratzeko.

Otegi bertaratutakoei zuzendu zaie esanez euren eguneroko lanarekin "etorkizuneko Euskal Errepublikaren isla" direla, errepublika horretako politika sozial eta nazionalak bultzatzen dituztela "harrera herria izanik, euskaraz hitz eginez, arrazismoaren aurkako borroka bultzatuz, gure nazioa aldarrikatuz, eta etxebizitza eta zaintza arloetan gizarte politika aurreratuenak martxan jarriz".

Egun politikan "arinkeria" nagusi denean, politika herritarrak eta gizarteko sektore ahulenak "zaindu eta babestu" besterik ezin da egin, Otegiren ustez.

"Antsietatearen aurrean", "analisi lasaia eta epe luzerako ikuspegia" aldarrikatu ditu, eta "dena hauteskunde-kanpaina iraunkorra" dela uste dutenak kritikatu ditu.

Testuinguru horretan, EH Bildu "Euskal Errepublika eraikitzearen alde lan egiten duten langileen kolektiboa" dela aldarrikatu du, eta berretsi du EH Bilduk "eraikuntza nazionalaren eta askatasunen defentsaren lehen lerroan dagoen udalgintza" praktikatzen duela, eta "klase herrikoien eta gehiengo sozialen zerbitzura" dagoela.

"Eskuindarren eta ezkertiarren artean desberdintasunik ez" dagoela entzuteaz nekatuta adierazi du funtsezko aldea dela ezkertiarrek behar sozialak ikusten dituzten lekuetan eskuinak negozio-aukerak ikusten dituela.

Hezkuntza, osasuna eta berdintasuna "ez dira negozioa egiteko, baizik eta artatu, zaindu eta bermatu beharreko beharrak", azpimarratu du, eta gaineratu du eurentzat politiken erdigunean etxebizitza dagoela eta "eskubidetzat" hartzen dutela, negoziotzat hartzen dutenek ez bezala.

Horregatik guztiagatik, bere alderdiaren eredu munizipalistak "inspirazio errepublikarra, sozialista eta independentista duten pertsonen bizitzan segurtasuna" eskaintzen duela ondorioztatu du.

EH Bilduren IV. Konferentzia Munizipalista udal hauteskundeetarako urtebete falta denean egin dute. Otegik aitortu du "lasai, pozik eta konfiantzaz beteta" dagoela, eta, aldi berean, "erantzukizun handia" sentitzen duela. Horren harira, "EH Bildu irribarre egiten duen ezker lasaia" dela azpimarratu du, "fronte zabal anitza, momentutik eta berehalakotasunetik ateratzeko gai dena, gauzak ikuspegi estrategikoarekin begiratzeko".

Otegiren irekiera-hitzaldiaren ondoren, parte-hartzaileek legegintzaldi amaieran jarraitu beharreko lehentasunezko ildoei buruz eztabaidatu eta sakonduko dute, etxebizitza-politiketan arreta berezia jarrita.

Halaber, koalizioak jakinarazi duenez, beste toki batzuetako esperientziak ezagutu dituzte, Finlandiakoak eta Kataluniakoak esaterako.

