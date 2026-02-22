Sumar ve posible concurrir junto a Podemos Euskadi a las próximas elecciones municipales, pero no con EH Bildu

Después de que en los últimos días Gabriel Rufián haya abogado por la creación de un frente común para combatir a la ultraderecha, se suceden las reacciones en la política vasca. El PNV ha celebrado hoy un acto en Maruri-Jatabe para homenajear a los alcaldes posteriores al franquismo, en el que el presidente del BBB, Iñigo Ansola, ha dejado claro que no van a participar en ningún frente porque, a su juicio, "en Euskadi no hace falta un frente para combatir a la ultraderecha". También ha criticado a EH Bildu del que ha dicho que "dice no en Euskadi a todas las propuestas de acuerdo, mientras que en España ponen la alfombra roja a todo lo que les piden".