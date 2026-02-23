La iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz ha sido declarada 'Lugar de Memoria Democrática" por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática por ser "referente de los horribles sucesos y asesinatos" ocurridos el 3 de marzo de 1976 cuando cinco obreros murieron por disparos de la policía y decenas resultaron heridos.

El reconocimiento firmado por la Dirección General de la Promoción de la Memoria Democrática se publica este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En la resolución se relata lo sucedido hace 50 años en la capital alavesa cuando la policía desalojó una asamblea de obreros en huelga que se desarrollaba en el interior de la Iglesia de San Francisco de Asís y cargó contra los congregados con el resultado de cinco fallecidos y decenas de heridos.

El Ministerio reconoce la importancia de este templo por "su valor simbólico, su profunda transcendencia en el imaginario de las clases trabajadoras, por su expresión de resistencia a la opresión de la dictadura y por ser referente de aquellos horribles sucesos y asesinatos".