Martxoaren 3ko eliza memoria demokratikorako gune izendatu dute
Memoria Demokratikorako Ministerioak sinatutako adierazpena astelehen honetan argitaratu da Espainiako Aldizkari Ofizialean.
Gasteizko San Frantzisko Asiskoa eliza memoria demokratikorako gune izendatu du Lurralde Politika eta Memoria Demokratikorako Ministerioak, 1976ko martxoaren 3ko sarraskiaren erreferentzia izateagatik.
Aurten 50 urte betetzen dira Espainiako Poliziak bost langile hil eta dozenaka pertsona hil zituenetik, Gasteizen. Egun hartan langileak asanblada bat egiten ari ziren, Zaramaga auzoko elizan, eta Polizia sartu eta tiroka hasi zen.
Espainiako Gobernuak Asisko San Frantzisko elizari balio sinbolikoa aitortu dio, memoria demokratikorako gune izendatuta.
Azken egunetan Gabriel Rufianek ultraeskuinari aurre egiteko fronte bat sortzeari buruz hitz egin ondoren, aukera hori hizpide da euskal politikan ere. EAJk ekitaldia egin du gaur Maruri-Jataben frankismoaren osteko alkateak omentzeko. Bertan, Iñigo Ansola BBBko presidenteak argi utzi du ez dutela inolako frontetan parte hartuko, "Euskadin ez delako behar ultraeskuinari aurre egiteko fronterik". Ansolak, halaber, gogor kritikatu du EH Bildu, "Euskadin ezetz esaten dielako akordio proposamen guztiei, eta Espainian, ordea, alfonbra gorria jartzen diotelako eskatzen dioten guztiari".