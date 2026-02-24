CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Iniciativa del PNV para evitar un futuro “veto político” a un posible acuerdo sobre el Estatuto

La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, hoy, en rueda de prensa
Euskaraz irakurri: Estatutua berritzeko balizko akordioak Madrilen "beto politikorik" ez izateko ekimena aurkeztu du EAJk
La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha ofrecido una rueda de prensa en la Cámara Baja, previa al debate en el pleno de su proposición de ley para reformar la Ley del Tribunal Constitucional que busca derogar el recurso previo contra las reformas estatutarias.

El Gobierno de España desclasificará "toda" la documentación sobre el 23-F, 153 unidades documentales

La portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz ha explicado que a partir del miércoles al mediodía, cualquier persona interesada podrá consultar "toda" la documentación hallada hasta el momento sobre el "fallido" intento de Golpe de Estado del 81 y que han permanecido clasificadas durante décadas. Ha confiado asimismo, en que salga adelante en el congreso el Proyecto de la Ley de Información Clasificada, para que "este tipo de decisiones dejen de ser la excepción, y se conviertan en la norma". 
