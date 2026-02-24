La portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz ha explicado que a partir del miércoles al mediodía, cualquier persona interesada podrá consultar "toda" la documentación hallada hasta el momento sobre el "fallido" intento de Golpe de Estado del 81 y que han permanecido clasificadas durante décadas. Ha confiado asimismo, en que salga adelante en el congreso el Proyecto de la Ley de Información Clasificada, para que "este tipo de decisiones dejen de ser la excepción, y se conviertan en la norma".