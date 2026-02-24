DIPUTATUEN KONGRESUA

Estatutua berritzeko akordioak Madrilen "beto politikorik" ez izateko ekimena aurkeztu du EAJk

Maribel Vaquero EAJ PNV ona
18:00 - 20:00
Maribel Vaquero EAJren Kongresuko bozeramailea, gaur, prentsaurrekoan
EITB

Azken eguneratzea

Autonomia estatutuen aurkako konstituzio-kontrakotasuneko aurre errekurtsoak indargabetzea eskatu du EAJk. Gaur egun, Konstituzioaren aurkako aldez aurreko errekurtsoa aurkezteko nahikoa da talde politiko batek 50 ordezkari izatea. 

Rueda posterior al Consejo de Ministros RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS 24/2/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak O-23ari buruz duen dokumentazio "guztia" desklasifikatuko du, 153 dokumentu-unitate

Elma Saiz Espainiako Gobernuaren bozeramaileak azaldu duenez, asteazken eguerditik aurrera, interesa duen edonork kontsultatu ahal izango du 81eko estatu-kolpearen saiakerari buruz orain arte aurkitutako "dokumentazio guztia", hamarkada luzez sekretupean izan direnak. Era berean, espero du kongresuan aurrera ateratzea Informazio Klasifikatuaren Legearen proiektua, "horrelako erabakiak arau bihur daitezen, eta salbuespena izateari utz diezaioten".

