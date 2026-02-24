Violencia del Estado
La Asociación Martxoak 3 pide al Parlamento Vasco que apoye este jueves la iniciativa "Responsable: El Estado"

Euskaraz irakurri: Martxoak 3 elkarteak ostegun honetan "Estatua erantzule" ekimena babesteko eskatu dio Eusko Legebiltzarrari
La asociación de víctimas Martxoak 3 insta al Parlamento Vasco que apoye este jueves la iniciativa “Responsable: El Estado”, para que se inste al Gobierno de España a "reconocer la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes perpetrados en Vitoria-Gasteiz el 3 de Marzo de 1976 y en los Sanfermines de 1978".

3 de marzo Vitoria-Gasteiz Gobierno Vasco Política

18:00 - 20:00
