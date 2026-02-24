Martxoak 3 elkarteak ostegun honetan "Estatua erantzule" ekimena babesteko eskatu dio Eusko Legebiltzarrari
Martxoak 3 biktimen elkarteak Eusko Legebiltzarrari eskatu dio ostegun honetan babes dezala "Estatua erantzule" ekimena, Espainiako Gobernuari eska diezaion "aitor dezala Estatuak erantzukizun nagusi eta zuzena duela 1976ko martxoaren 3an Gasteizen eta 1978ko sanferminetan egindako krimenetan".
Mazon ikertzea eskatu dio GOIDIaren auziko epaileak Valentziako Justizia Auzitegi Nagusiari, "arduragabekeriagatik"
Instruktorearen arabera, pasibotasun hori "elementu erabakigarria" da 2024ko urriaren 29an Valentziako probintzian 230 hildako utzi zituzten gertakarien emaitzan.
Espainiako Gobernuak O-23ari buruz duen dokumentazio "guztia" desklasifikatuko du, 153 dokumentu-unitate
Elma Saiz Espainiako Gobernuaren bozeramaileak azaldu duenez, asteazken eguerditik aurrera, interesa duen edonork kontsultatu ahal izango du 81eko estatu-kolpearen saiakerari buruz orain arte aurkitutako "dokumentazio guztia", hamarkada luzez sekretupean izan direnak. Era berean, espero du kongresuan aurrera ateratzea Informazio Klasifikatuaren Legearen proiektua, "horrelako erabakiak arau bihur daitezen, eta salbuespena izateari utz diezaioten".
Non eta noiz kontsultatu ahalko ditut O23ko dokumentu desklasifikatuak?
Asteazkenean egingo dituzte publiko agiriak, eguerditik aurrera.
Estatutua berritzeko akordioak Madrilen "beto politikorik" ez izateko ekimena aurkeztu du EAJk
Autonomia estatutuen aurkako konstituzio-kontrakotasuneko aurre errekurtsoak indargabetzea eskatu du EAJk. Gaur egun, Konstituzioaren aurkako aldez aurreko errekurtsoa aurkezteko nahikoa da talde politiko batek 50 ordezkari izatea.
Otsailaren 23aren itzalak: Erregearen rola, elefante zuria, militarrak eta beste zalantza batzuk
Espainiako Gobernuak astearte honetan onartuko du 1981eko estatu-kolpe saiakeraren gaineko paperen desklasifikazioa. Mikel Aizpuru katedradunak erabakia aztertu eta argitzeko dagoenaz hitz egin du.
EAJk eta EHBilduk "benetako memoria" egiteko eskatu diote Sanchezi, eta 1981eko otsaila baino zaharragoak diren testu sekretuak daudela esan dute
Kongresuko ezkerreko oposizioaren blokearen ustez, ez da nahikoa otsailaren 23ko estatu kolpe saiakerari buruzko dokumentuak desklasifikatzea; PPk eta Voxek, berriz, ke-lainoa baino ez dela uste dute.
Martxoaren 3ko eliza memoria demokratikorako gune izendatu dute
Memoria Demokratikorako Ministerioak sinatutako adierazpena astelehen honetan argitaratu da Espainiako Aldizkari Ofizialean.
Espainiako Gobernuak astearte honetan desklasifikatuko ditu otsailaren 23ko estatu kolpearen inguruko dokumentuak
45 urte bete dira Antonio Tejerok estatu kolpe saiakera egin zuenetik, eta Sanchez presidenteak herritarrekin duen zor historikoari erantzuna emateko erabakia dela iragarri du, sare sozialetan.