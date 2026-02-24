Estatuaren indarkeria
Martxoak 3 elkarteak ostegun honetan "Estatua erantzule" ekimena babesteko eskatu dio Eusko Legebiltzarrari

18:00 - 20:00
EITB

Martxoak 3 biktimen elkarteak Eusko Legebiltzarrari eskatu dio ostegun honetan babes dezala "Estatua erantzule" ekimena, Espainiako Gobernuari eska diezaion "aitor dezala Estatuak erantzukizun nagusi eta zuzena duela 1976ko martxoaren 3an Gasteizen eta 1978ko sanferminetan egindako krimenetan".

Martxoak 3 Gasteiz Eusko Jaurlaritza Politika

Rueda posterior al Consejo de Ministros RICARDO RUBIO - EUROPA PRESS 24/2/2026
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Espainiako Gobernuak O-23ari buruz duen dokumentazio "guztia" desklasifikatuko du, 153 dokumentu-unitate

Elma Saiz Espainiako Gobernuaren bozeramaileak azaldu duenez, asteazken eguerditik aurrera, interesa duen edonork kontsultatu ahal izango du 81eko estatu-kolpearen saiakerari buruz orain arte aurkitutako "dokumentazio guztia", hamarkada luzez sekretupean izan direnak. Era berean, espero du kongresuan aurrera ateratzea Informazio Klasifikatuaren Legearen proiektua, "horrelako erabakiak arau bihur daitezen, eta salbuespena izateari utz diezaioten".

