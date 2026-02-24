La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la DANA ha acordado elevar a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) una exposición razonada contra el que fuera president de la Generalitat Carlos Mazón para pedir su investigación en la causa por una "inactividad negligente" el día 29 de octubre de 2024 en unas riadas que causaron 230 víctimas mortales y otra posible más que está en estudio.

Según detalla la instructora en la exposición razonada de 109 páginas que ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para pedir que se investigue formalmente a Mazón, "el nexo causal ante la pasividad del president y las obligaciones propias de su cargo, entre las que se encuentra la coordinación ante esta situación de emergencia, supone que habrán de imputarse los fallecidos".

"El nexo común de una gran multitud de los fallecimientos”, insiste la jueza, “conforme revelan los vídeos, las declaraciones y la hora de los fallecimientos es la falta de avisos. Esa ausencia, esa pasividad en la adopción de medidas de coordinación, la falta de interacción con los cargos autonómicos ante una situación de extrema gravedad (por parte del president) que optó por recluirse en el reservado de un restaurante".

La jueza considera indicios contra Mazón también el "escaso intercambio de las llamadas" que mantuvo desde el restaurante donde pasó buena parte de aquella jornada, "la escasa duración de estas o la falta de interacción con los responsables autonómicos".

Dicha pasividad cabe calificarse "como negligente y constituye un elemento decisivo en la producción del resultado mortal y lesivo que justifica la presente exposición razonada", añade la instructora.

Admitir, rechazar o pedir más indicios, posibles respuestas del TSJCV

Según han informado fuentes jurídicas, el tribunal valenciano, una vez reciba la exposición razonada de la jueza instructora del procedimiento, en el que también figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso, podría admitir la investigación contra Mazón y asumir toda la causa; rechazarla, con lo que la jueza de Catarroja seguiría con el procedimiento contra Pradas y Argüeso; o devolvérsela a la instructora hasta que se concreten más indicios contra el expresident.

Para adoptar una de estas tres medidas, según han apuntado las mismas fuentes, el TSJCV no dispone de un plazo concreto, aunque lo previsible en este tipo de casos es que no se demore mucho en el tiempo puesto que se trata de un asunto muy mediático y sobre el que ya se hablaba hace unos meses de una posible exposición razonada.

La jueza se ha dirigido al TSJCV por la condición de aforado de Carlos Mazón, quien dimitió en noviembre de 2025 como president de la Generalitat, pero mantiene su acta de diputado en Les Corts.