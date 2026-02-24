Mazon ikertzea eskatu dio GOIDIaren auziko epaileak Valentziako Justizia Auzitegi Nagusiari, "arduragabekeriagatik"
Instruktorearen arabera, pasibotasun hori "elementu erabakigarria" da 2024ko urriaren 29an Valentziako probintzian 230 hildako utzi zituzten gertakarien emaitzan.
2024ko urrian Valentzia astindu zuen goi-geruzetako depresio isolatuaren (GOIDI) kudeaketa ikertzen ari den Catarrojako Epaitegiko epaileak Carlos Mazon Generalitateko presidente ohia “arduragabekeriagatik” ikertzea eskatu dio Valentziako Justizia Auzitegi Nagusiari.
Epaileak 109 orrialdeko azalpen arrazoituan zehaztu duenez, presidentearen pasibotasunaren ondorio izan daiteke ezbeharrak utzitako hildakoen kopurua. Azpimarratu duenez, “hildako asko eragin zituena, bideoek, deklarazioek eta heriotzen orduak erakusten dutenez, abisurik eza izan zen”. Ildo horretan, deitoratu du koordinazio-neurriak hartzeko izan zuen “pasibotasuna” eta, oso egoera larri baten aurrean, kargu autonomikoekin interakziorik ez izatea, “jatetxe batean geratzea erabaki baitzuen".
Epailearen ustez, Mazonen aurkako zantzuak dira, halaber, egun hartako zati handi bat igaro zuen jatetxetik izandako "deien truke kopuru txikia", deien "iraupen laburra eta erkidegoko arduradunekin izandako interkazio eza".
Pasibotasun hori "arduragabekeriatzat jo daiteke, eta funtsezko elementua da azalpen arrazoitu hau justifikatzen duen emaitza hilgarria eta kaltegarria ekartzeko", gaineratu du instruktoreak.
Onartzea, ukatzea edo zantzu gehiago eskatzea dira Valentziako Auzitegi Gorenaren erantzun posibleak
Iturri juridikoek jakitera eman dutenez, Valentziako auzitegiak, prozeduraren instrukzioa egin duen epailearen azalpen arrazoitua jaso ondoren (Salome Pradas Justizia eta Barne kontseilari ohia eta Emilio Argüeso haren bigarren ohia ere ikertu gisa agertzen dira), Mazonen aurkako ikerketa onartu eta auzi guztia bere gain har lezake. Beste aukera bat da atzera botatzea, eta Catarrojako epaileak Pradas eta Argüesoren aurkako prozedurarekin jarraitzea; edo instruktoreari itzultzea, presidente ohiaren aurkako zantzu gehiago zehaztu arte.
Hiru neurri horietako bat hartzeko, aipatu iturrien arabera, Valentziako Auzitegi Nagusiak ez du epe zehatzik, baina horrelako kasuetan litekeena da labur jotzea, oso gai mediatikoa baita, eta duela hilabete batzuk ere aipatzen baitzen gai horri buruz azalpen arrazoitua egon zitekeela.
Carlos Mazonek dimisioa eman zuen 2025eko azaroan Generalitateko presidente gisa, baina Les Cortseko diputatu aktari eutsi dio eta, horregatik, foruduna da. Hori dela eta, epaileak Auzitegi Gorenaren esku utzi nahi du auzia.
