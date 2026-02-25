PAPELES DEL 23-F
El Gobierno español desclasifica documentos del 23F con diálogos de Tejero y notas del CESID

La documentación, accesible a través de la web de Moncloa, reúne 153 unidades procedentes de varios ministerios y abarca el antes, durante y después del intento de golpe de Estado.

El Gobierno español ha desclasificado una amplia colección de documentos secretos relacionados con el 23F que incluyen transcripciones de conversaciones telefónicas de Antonio Tejero desde el Congreso, así como notas informativas del CESID previas, durante y posteriores al intento de golpe de Estado.

El conjunto documental, ya disponible en la página web de Moncloa, está formado por 153 unidades documentales distribuidas entre los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, lo que permite reconstruir con mayor detalle los acontecimientos de aquella jornada.

Entre los documentos más destacados figura la conversación entre el civil Juan García Carrés, único condenado no militar por el golpe, y el propio Tejero, mantenida mientras el teniente coronel permanecía en el interior del Congreso de los Diputados.

En ese diálogo, García Carrés le asegura que “va un regimiento para allá” y le pide que resista, a lo que Tejero responde con nerviosismo y expresiones airadas. La conversación incluye también un momento en el que el guardia civil habla con su esposa para tranquilizarla, asegurándole que no habría derramamiento de sangre.

Estos documentos aportan nuevos detalles sobre la coordinación y el clima vivido durante el asalto, así como sobre los contactos mantenidos por los implicados en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

