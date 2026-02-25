O23KO PAPERAK

Tejeroren elkarrizketak eta CESIDen oharrak, desklasifikatutako O23ko dokumentuen artean

Dokumentazioa Moncloaren webgunearen bidez eskura daiteke, eta hainbat ministeriotako 153 dokumentu biltzen ditu, estatu-kolpe saiakeraren aurrekoa eta ondorengoa barne.

EITB

Espainiako Gobernuak O23arekin lotutako dokumentu sekretuen bilduma zabala desklasifikatu du, Antonio Tejerok Kongresutik telefonoz egindako elkarrizketen transkripzioak eta CESIDen informazio-oharrak barne, Estatu-kolpea emateko saiakeraren aurretik, bitartean eta ondoren.

Moncloaren web-orrian eskuragarri dagoen dokumentu-multzoa Barne, Defentsa eta Kanpo Arazoetako ministerioen artean banatutako 153 dokumentuk osatzen dute, eta horrek aukera ematen du egun hartako gertaerak xehetasun handiagoz ulertzeko.

Dokumenturik aipagarrienen artean, Juan Garcia Carres zibilaren (militarra ez zen kondenatu bakarra) eta Tejeroren arteko elkarrizketa bat dago, teniente koronela Diputatuen Kongresuaren barruan zegoen bitartean.

Elkarrizketa horretan, Garcia Carresek "errejimendu bat hara" doala esaten dio, eta aurre egiteko eskatzen dio, eta Tejerok urduri eta haserre erantzuten dio. Elkarrizketan, guardia zibilak emaztearekin hitz egiten du, lasaitzeko, eta odolik isuriko ez zela adierazi zuen.

Dokumentu horiek gertaturikoari buruzko informazio gehiago ematen dute, kolpe saiakera aurretik izandako koordinazioari eta giroaren gainean, baita 1981eko otsailaren 23ko estatu-kolpe saiakeran parte hartu zutenek elkarrekin izandako harremanei buruz ere.

Espainiako gobernua Politika

