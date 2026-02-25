Sánchez afirma que con los papeles del 23F se salda una deuda con los ciudadanos

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha afirmado que con la desclasificación de los papeles del 23F el Ejecutivo salda una deuda con los ciudadanos, pero la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, le ha pedido ir más allá y levantar el secreto sobre los GAL o el asesinato de Mikel Zabalza.

Durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, la portavoz de EH Bildu le ha preguntado a Sánchez si su Ejecutivo desclasificará documentos de casos "de suma importancia para la ciudadanía vasca", al igual que hace este miércoles con los papeles del 23F.

"Consideramos positiva esta decisión, pero no basta, no basta porque aún hoy siguen bajo secreto e impunidad sucesos y crímenes de suma importancia para la ciudadanía vasca y nuestra historia, muchos de ellos más antiguos que el 23F", ha dicho.

Entre estos casos, ha mencionado el "asesinato" de Mikel Zabalza; la "desaparición sin esclarecer" de José Miguel Etxeberria; los GAL; el Batallón Vasco Español; los sucesos de los sanfermines de 1978, en los que Germán Rodríguez falleció por los disparos de la policía; y los del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando fueron asesinados cinco obreros.

"La sociedad vasca tiene derecho a conocer lo que pasó sobre todo esto, sobre la guerra sucia contra nuestro pueblo", le ha dicho.

En su respuesta, Sánchez ha asegurado que "hoy es un es un gran día para la democracia" por la desclasificación de los papeles del 23F ya que la transparencia, ha añadido, "es sinónimo de avance y de consolidación de no solamente la democracia, sino de la cultura democrática".

"También estamos saldando una deuda no solamente con los investigadores con los científicos y científicas, que lo que quieren es arrojar luz sobre momentos, hitos de la historia de nuestro país reciente, sino también yo creo que saldamos una deuda con el conjunto de la ciudadanía, que merece conocer todos los aspectos vinculados con este intento de golpe de Estado", ha señalado.

Sobre la petición de la portavoz de EH Bildu de desclasificar más documentos, ha recordado que el pasado mes de julio el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley de información clasificada, que está en tramitación parlamentaria y que supondría "la derogación de una ley preconstitucional como es la ley de secretos oficiales".

El presidente ha asegurado que esta ley situaría a España "al nivel de las democracias más avanzadas en el ámbito de la transparencia y de la gestión de secretos oficiales".

Y ha pedido a los grupos parlamentarios que en este periodo de sesiones apoyen esta iniciativa para "por fin tener una ley contemporánea, democrática y que efectivamente suponga la derogación de esa ley preconstitucional del 68".

La intervención de la portavoz de EH Bildu ha generado muchas críticas y quejas por parte de los diputados del PP, a los que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido silencio.

En la siguiente pregunta de la sesión de control, el diputado del PP Guillermo Mariscal le ha dicho a la representante de EH Bildu que lo que tiene es "ayudar a esclarecer" los asesinatos de ETA.