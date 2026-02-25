DESKLASIFIKAZIOA
O23-ko paperekin herritarrekiko zorra kitatzen dela adierazi du Sanchezek

Kongresuko kontrol saioan, Mertxe Aizpurua EH Bilduren Kongresuko bozeramaileak ontzat jo du erabakia, baina, haratago joateko eta GALen edo Mikel Zabalzaren hilketaren inguruko sekretuak ere altxatzeko eskatu dio presidenteari, "euskal jendartearentzat garrantzia handiko" kasuak direlako. 

Estatu-kolpe saiakerako paperak argitaratzearekin herritarrekiko zorretako bat kitatzen dela nabarmendu du gaur Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Kongresuan. Horren harira, Mertxe Aizpuruak, EH Bilduk kongresuan duen bozeramaileak eskatu dio, beste pauso bat eman dezala aurrera eta altxa ditzala GALen inguruko eta Mikel Zabalzaren hilketaren gaineko sekretuak ere. 

Kongresuan egin den kontrol-saioan, Aizpuruan galdetu dio ea desklasifikatuko ote dituen "euskal jendartearentzat garrantzia handiko" diren beste kasu batzuetako dokumentuak ere, gaur O23koekin egin moduan. 

"Ontzat jotzen dugu erabaki hau, baina ez da nahikoa, eta ez da nahikoa oraindik ere sektretupean eta zigorgabetasunean jarraitzen dutelako euskal herritarrontzat eta gure historiarentzat garrantzia gorena duten gertaera eta krimenak, hroietako asko O23koak baino lehenagokoak", esan du. 

Kasu horien artean aipatu ditu Mikel Zabalzaren "hilketa"; jose Miguel Eteberriaren "argitu gabeko desagerpena"; GAL; Batallon Vasco Español; German Rodriguez poliziaren tiroz hil zeneko 78ko sanferminetako gertaerak; edo Gasteizen 1976an gertatutak, non bost langile erail zituzten. 

"Euskal gizarteak eskubidea du horietan guztietan, ure herriaren kontrako gerra zikinean zer gertatu zen jakiteko", esan dio. 

Aizpuruari erantzunez, Sanchezek nabarmendu duenez, "garu egun handia da demokraziarentzat", O23ko papreak argitaratuko direlako, izan ere, gardentasuna "aurrerabidearen, demokraziaren eta kultura demokratikoaren" sendotzearen isla da. 

"Zor bat kitatzen ari gara, ez bakarrik gure herriaren gertuko historiako pasarte eta uneak argitu nahi dituzten ikerlari eta zientzialariekin genuena, baita gizartearekin genuena ere, herritarrek eskubidea baitute Estatu-kolpe saiakera horrekinz zerikusia duen oro ezagutzeko", azpimarratu du. 

EH Bilduko bozeramaileak egindako eskaerari erantzunez, Sanchezek gogoratu du joan den uztailean Ministroen Kontseiluak informazio klasifikatuaren lege-proiektua onartu zuela, tramitazioan dagoela Parlamentuan, eta onartuko balitz, "sekretu ofizialen legea, Konstituzio-aurreko legea dena, baliogabetzea" ekarriko lukeela. 

Sanchezen esanetan, lege horrek "demokrazia aurreratuenen pare jarriko luke Espainia, gardentasunari eta sekretu ofizialek kudeaketari dagokionez". 

Horregatik, datozen saioetan egitasmo hori babesteko eskatu die talde politikoei, "gaur egungo lege bat izateko, demokratikoa, 68ko legea behin betiko baliogabe utziko lukeena". 

EH Bilduko bozeramailearen hitzartzean kritika eta kexak piztu dira Alderdi Popularreko kideen artean, Kongresuko presidente Francisca Armengolek isilarazi behar izateraino. 

Kontrol-saioko bere galdera, Guillermo Mariscal PPko diputatuak Aizpuruari esan dio egin behar duena ETAren hilketak "argitzen laguntzea" dela. 

