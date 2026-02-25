O23-ko paperekin herritarrekiko zorra kitatzen dela adierazi du Sanchezek
Kongresuko kontrol saioan, Mertxe Aizpurua EH Bilduren Kongresuko bozeramaileak ontzat jo du erabakia, baina, haratago joateko eta GALen edo Mikel Zabalzaren hilketaren inguruko sekretuak ere altxatzeko eskatu dio presidenteari, "euskal jendartearentzat garrantzia handiko" kasuak direlako.
Estatu-kolpe saiakerako paperak argitaratzearekin herritarrekiko zorretako bat kitatzen dela nabarmendu du gaur Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak Kongresuan. Horren harira, Mertxe Aizpuruak, EH Bilduk kongresuan duen bozeramaileak eskatu dio, beste pauso bat eman dezala aurrera eta altxa ditzala GALen inguruko eta Mikel Zabalzaren hilketaren gaineko sekretuak ere.
Kongresuan egin den kontrol-saioan, Aizpuruan galdetu dio ea desklasifikatuko ote dituen "euskal jendartearentzat garrantzia handiko" diren beste kasu batzuetako dokumentuak ere, gaur O23koekin egin moduan.
"Ontzat jotzen dugu erabaki hau, baina ez da nahikoa, eta ez da nahikoa oraindik ere sektretupean eta zigorgabetasunean jarraitzen dutelako euskal herritarrontzat eta gure historiarentzat garrantzia gorena duten gertaera eta krimenak, hroietako asko O23koak baino lehenagokoak", esan du.
Kasu horien artean aipatu ditu Mikel Zabalzaren "hilketa"; jose Miguel Eteberriaren "argitu gabeko desagerpena"; GAL; Batallon Vasco Español; German Rodriguez poliziaren tiroz hil zeneko 78ko sanferminetako gertaerak; edo Gasteizen 1976an gertatutak, non bost langile erail zituzten.
"Euskal gizarteak eskubidea du horietan guztietan, ure herriaren kontrako gerra zikinean zer gertatu zen jakiteko", esan dio.
Aizpuruari erantzunez, Sanchezek nabarmendu duenez, "garu egun handia da demokraziarentzat", O23ko papreak argitaratuko direlako, izan ere, gardentasuna "aurrerabidearen, demokraziaren eta kultura demokratikoaren" sendotzearen isla da.
"Zor bat kitatzen ari gara, ez bakarrik gure herriaren gertuko historiako pasarte eta uneak argitu nahi dituzten ikerlari eta zientzialariekin genuena, baita gizartearekin genuena ere, herritarrek eskubidea baitute Estatu-kolpe saiakera horrekinz zerikusia duen oro ezagutzeko", azpimarratu du.
EH Bilduko bozeramaileak egindako eskaerari erantzunez, Sanchezek gogoratu du joan den uztailean Ministroen Kontseiluak informazio klasifikatuaren lege-proiektua onartu zuela, tramitazioan dagoela Parlamentuan, eta onartuko balitz, "sekretu ofizialen legea, Konstituzio-aurreko legea dena, baliogabetzea" ekarriko lukeela.
Sanchezen esanetan, lege horrek "demokrazia aurreratuenen pare jarriko luke Espainia, gardentasunari eta sekretu ofizialek kudeaketari dagokionez".
Horregatik, datozen saioetan egitasmo hori babesteko eskatu die talde politikoei, "gaur egungo lege bat izateko, demokratikoa, 68ko legea behin betiko baliogabe utziko lukeena".
EH Bilduko bozeramailearen hitzartzean kritika eta kexak piztu dira Alderdi Popularreko kideen artean, Kongresuko presidente Francisca Armengolek isilarazi behar izateraino.
Kontrol-saioko bere galdera, Guillermo Mariscal PPko diputatuak Aizpuruari esan dio egin behar duena ETAren hilketak "argitzen laguntzea" dela.
Zure interesekoa izan daiteke
Karmele Tubillak ostegunean utziko du Santurtziko alkate kargua
EAJk oraindik ez du baieztatu nor izango den Tubilla ordezkatzeko hautagai jeltzalea.
PPk ez du beharrezkoa ikusten M3aren eta Mikel Zabalzaren heriotzaren inguruko dokumentuak desklasifikatzea: "Ekintza hoiei buruzko informazioa badago"
Horretaz gain, Laura Garrido PPk Legebiltzarrean duen bozeramaileak EAJren estrategia kritikatu du, ETAko presoei espetxe onurak emateko. "Argi dago EH Bildu zuritzen ari direla", gaineratu du.
Nor izan zen nor otsailaren 23an? Estatu-kolpeari buruzko agirietan kokatzeko gida
Tejerok gidatu zuen pasarte ilun hura eta bera izan zen protagonista nagusia, baina bigarren mailako rola hartu zuten beste hainbat aktore izan ziren.
Fiskaltzak Txeroki erdi-askatasunean jartzea babestu du, baina Frantziako biktimei barkamena eskatzeko exijitu du
Uste du “bidezkoa” dela erregimen hori ETAko buru ohiari aplikatzea, espetxean izan duen “bilakaera” kontuan hartuta.
Martxoak 3 elkarteak Espainiako Gobernuari eskatu dio 1976ko martxoaren 3ko krimenetan Estatuaren erantzukizun nagusi eta zuzena aitortzeko
Elkarteak “adierazpen ofizial bat” eskatu du, “bertsio ofizial frankista gezurtatzeko eta Espainiako Erresuma poliziaren jarduera kriminalaren erantzule dela aitortzeko”.
Martxoak 3 elkarteak ostegun honetan 'Estatua erantzule' ekimena babesteko eskatu dio Eusko Legebiltzarrari
Martxoak 3 biktimen elkarteak Eusko Legebiltzarrari eskatu dio ostegun honetan babes dezala 'Estatua erantzule' ekimena, Espainiako Gobernuari eska diezaion aitor dezala "Estatuak erantzukizun nagusi eta zuzena duela 1976ko martxoaren 3an Gasteizen eta 1978ko sanferminetan egindako krimenetan".
Mazon ikertzea eskatu dio GOIDIaren auziko epaileak Valentziako Justizia Auzitegi Nagusiari, "arduragabekeriagatik"
Instruktorearen arabera, pasibotasun hori "elementu erabakigarria" da 2024ko urriaren 29an Valentziako probintzian 230 hildako utzi zituzten gertakarien emaitzan.
Espainiako Gobernuak O-23ari buruz duen dokumentazio "guztia" desklasifikatuko du, 153 dokumentu-unitate
Elma Saiz Espainiako Gobernuaren bozeramaileak azaldu duenez, asteazken eguerditik aurrera, interesa duen edonork kontsultatu ahal izango du 81eko estatu-kolpearen saiakerari buruz orain arte aurkitutako "dokumentazio guztia", hamarkada luzez sekretupean izan direnak. Era berean, espero du kongresuan aurrera ateratzea Informazio Klasifikatuaren Legearen proiektua, "horrelako erabakiak arau bihur daitezen, eta salbuespena izateari utz diezaioten".
Non eta noiz kontsultatu ahalko ditut O23ko dokumentu desklasifikatuak?
Asteazkenean egingo dituzte publiko agiriak, eguerditik aurrera.