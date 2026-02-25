Los papeles del 23-F
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Un informante trasladó al CESID que el rey se reunió con militares golpistas para que la Casa Real saliera indemne del juicio

El documento recoge que Juan Carlos I se habría reunido con el golpista Miláns del Bosch. El servicio secreto otorgó credibilidad a la información, que elevó a “conocimiento superior”.

Un documento desclasificado del 23F
Euskaraz irakurri: Informatzaile batek CESIDi jakinarazi zion Juan Carlos I.a militar kolpistekin bildu zela, epaiketak Errege Etxea kaltetu ez zezan
author image

Ander Goyoaga | EITB

Última actualización

A falta de un análisis pormenorizado en torno a la extensísima documentación sobre el 23-F, algunos de los documentos aportan información desconocida hasta la fecha. En concreto, uno de los documentos desclasificados señala que el rey se reunió después del 23-F y antes del proceso judicial con el golpista Jaime Miláns del Bosch. El objetivo era que la Casa Real no fuese perjudicada por el proceso judicial, según un informante trasladó al CESID, el servicio español de inteligencia entonces.

El documento en cuestión se llama ‘Sobre entrevistas de S.M. el Rey con militares implicados en el 23-F’, y ha sido colgado, como el resto, en la web de Moncloa.

En el mismo se señala que “el Rey se ha entrevistado confidencialmente con el T.G. Milans del B” y se añade que “por encima de todo se pretende que la Corona no salga lesionada del proceso”. La reunión se habría producido, según trasladó el informante al CESID, después del intento de golpe de Estado. En concreto, el 5 de febrero de 1982, días antes de que el 19 de febrero arrancase el proceso contra los golpistas.

Reunión con Armada

El documento se refiere de manera vaga a las fuentes. Menciona “ambientes castrenses de la capital” o “núcleos cualificados de opinión cántabra”. Además de la reunión con Miláns del Boch, se señala que “alguien muy importante de la Casa Real se ha entrevistado con el general Armada”.

En todo caso, el documento subraya que se trata de información cualificada y “no de un rumor”.

Así, hay que remarcar que el CESID elevó a "conocimiento superior" este supuesto contacto entre el rey Juan Carlos I y el general Jaime Miláns del Bosch, dirigido a que "la Corona no salga lesionada del proceso". Es decir, el servicio español de inteligencia otorgó credibilidad a esta información.

En el documento se recoge que "los opinantes no son 'caballerejos' e incluso algunos de ellos están integrados en el sector militar".

¿Quién era quién el 23-F? Guía para orientarse en los papeles sobre el golpe de Estado
Política Política

Te puede interesar

nerea kortajarena eh bildu
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu responsabiliza al Gobierno Vasco de que los campamentos no estén regulados todavía

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha subrayado que si los campamentos dirigidos a niños y jóvenes carecen de una regulación específica es "responsabilidad exclusiva" del Gobierno Vasco por no haber desarrollado la Ley de Juventud aprobada hace cuatro años y ha insistido en que las cuestiones que afectan a niños y jóvenes requieren ser tratadas con "rigor y seriedad".
20201116133500_javier-remirez_
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Javier Remírez pide que se desclasifiquen los documentos sobre Montejurra, Mikel Zabalza y los Sanfermines'78

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra ha declarado en conferencia de prensa que "siempre es positiva para la democracia" una desclasificación de información, ya que permite "entender mejor los hechos del pasado", algo que es "propio de democracias maduras". El Gobierno de Navarra, ha dicho, insta a que se avance en la elaboración de una nueva normativa sobre secretos oficiales, ya que la vigente data de 1968, "en plena dictadura franquista".
Cargar más
Publicidad
X