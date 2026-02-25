Un informante trasladó al CESID que el rey se reunió con militares golpistas para que la Casa Real saliera indemne del juicio
El documento recoge que Juan Carlos I se habría reunido con el golpista Miláns del Bosch. El servicio secreto otorgó credibilidad a la información, que elevó a “conocimiento superior”.
A falta de un análisis pormenorizado en torno a la extensísima documentación sobre el 23-F, algunos de los documentos aportan información desconocida hasta la fecha. En concreto, uno de los documentos desclasificados señala que el rey se reunió después del 23-F y antes del proceso judicial con el golpista Jaime Miláns del Bosch. El objetivo era que la Casa Real no fuese perjudicada por el proceso judicial, según un informante trasladó al CESID, el servicio español de inteligencia entonces.
El documento en cuestión se llama ‘Sobre entrevistas de S.M. el Rey con militares implicados en el 23-F’, y ha sido colgado, como el resto, en la web de Moncloa.
En el mismo se señala que “el Rey se ha entrevistado confidencialmente con el T.G. Milans del B” y se añade que “por encima de todo se pretende que la Corona no salga lesionada del proceso”. La reunión se habría producido, según trasladó el informante al CESID, después del intento de golpe de Estado. En concreto, el 5 de febrero de 1982, días antes de que el 19 de febrero arrancase el proceso contra los golpistas.
Reunión con Armada
El documento se refiere de manera vaga a las fuentes. Menciona “ambientes castrenses de la capital” o “núcleos cualificados de opinión cántabra”. Además de la reunión con Miláns del Boch, se señala que “alguien muy importante de la Casa Real se ha entrevistado con el general Armada”.
En todo caso, el documento subraya que se trata de información cualificada y “no de un rumor”.
Así, hay que remarcar que el CESID elevó a "conocimiento superior" este supuesto contacto entre el rey Juan Carlos I y el general Jaime Miláns del Bosch, dirigido a que "la Corona no salga lesionada del proceso". Es decir, el servicio español de inteligencia otorgó credibilidad a esta información.
En el documento se recoge que "los opinantes no son 'caballerejos' e incluso algunos de ellos están integrados en el sector militar".
