Bengoetxea insiste en que el control de los campamentos de verano estará "a tiempo", a pesar del "bloqueo" de EH Bildu

ibone bengoetxea
18:00 - 20:00
La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, a la entrada del Parlamento Vasco
Euskaraz irakurri: Bengoetxea: “Gobernua lanean ari da udalekuen segurtasuna bermatzeko uda honetarako”
author image

EITB

Última actualización

La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, ha insistido a su llegada al Parlamento Vasco que "es legítimo querer estar en las soluciones que plantean otros pero no se si es razonable bloquear que se llegue a tiempo". Por otra parte, Bengoetxea ha mandado un mensaje de tranquilidad a las familias para recordar que el Gobierno Vasco trabaja en la reforma de un decreto para que los campamentos de verano de este año se desarrollen "con total seguridad".

