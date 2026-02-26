UDALEKUAK

Bengoetxea: “Gobernua lanean ari da udalekuen segurtasuna bermatzeko uda honetarako”

ibone bengoetxea
18:00 - 20:00

Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariordea, Eusko Legebiltzarraren sarreran

author image

EITB

Azken eguneratzea

Ibone Bengoetxea Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakariordearen arabera, zilegi da soluzioetan ez egotea, baina ez da arrazoizkoa besteen soluzioak blokeatzea, EH Bilduri erreferentzia eginez. Dena den, lasaitasun mezua bidali die familiei.

Eguneko Titularrak Eusko Jaurlaritza Eusko Legebiltzarra Udako kanpamentuak Politika

20201116133500_javier-remirez_
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Javier Remirezek Montejurrari, Mikel Zabalzari eta Sanferminei buruzko dokumentuak desklasifikatzeko eskatu du

Nafarroako Gobernuko lehen presidenteordeak prentsaurrekoan adierazi duenez, "demokraziarako beti da positiboa" informazioa desklasifikatzea, "iraganeko gertaerak hobeto ulertzeko aukera" ematen baitu, "demokrazia helduei dagokien gisan". Nafarroako Gobernuak sekretu ofizialei buruzko araudi berri bat egiteko eskatu du, indarrean dagoena 1968koa baita, "diktadura frankista garaikoa".

