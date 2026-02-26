LOS PAPELES DEL 23F

La desclasificación de los papeles del 23F provoca "decepción" en los socios de investidura, mientras Feijóo pide la vuelta de Juan Carlos I

EH Bildu, PNV, Compromís y BNG consideran que los documentos desclasificados no aportan más datos a los ya conocidos sobre el intento de intento de golpe de Estado y que, por tanto, tienen las "mismas dudas" que tenían antes.
MADRID, 09/07/2025.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene desde la tribuna de oradores en el pleno en el Congreso de los Diputados en Madrid, este miércoles. EFE/ Zipi
Congreso de los Diputados. Foto de archivo: EFE
Euskaraz irakurri: Espainiako Gobernuak desklasifikatutako 023ko dokumentuek “etsipena” eragin dute bazkideen artean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La desclasificación de los papeles del 23F ha provocado "decepción" en los socios de gobierno porque consideran que no aportan más datos a los ya conocidos sobre el intento de golpe de Estado de 1981  y que, por tanto, tienen las "mismas dudas" que tenían antes. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha pedido que Juan Carlos I vuelva a España. 

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, ha admitido que los documentos del 23F que se han hecho públicos han causado "decepción" y ha apuntado que los investigadores podrán arrojar más luz sobre lo que ocurrió ese día.

En cualquier caso, Aizpurua ha subrayado que, ahora lo importante, es desclasificar el resto de documentos secretos. "De la misma forma que se han desclasificado estos documentos, se deberían desclasificar muchos más", ha remarcado.

La portavoz del PNV, Maribel Vaquero, se ha pronunciado en ese sentido, al indicar que, más allá de los documentos del 23F, se tienen que desclasificar todos lo que se mantienen en secreto.

Ha evitado entrar a valorar todavía, a preguntas de los periodistas, si el rey Juan Carlos I paró el golpe militar, con el argumento de que tendrán tiempo para ver la información que va saliendo y que ya lo harán más adelante.

El portavoz del BNG, Néstor Rego, ha incidido en que hay información que "sigue siendo oculta" y en que es "muy pronto" para hacer una valoración sobre el papel del jefe del Estado y sobre si contribuyó a "salvar Y ta la democracia". Y también ha defendido la necesidad de "avanzar en la desclasificación total de los documentos" y en la derogación definitiva de la Ley de Secretos Oficiales franquistas.

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha mostrado su decepción con la desclasificación de unos documentos al señalar que tiene "las mismas dudas" que antes de desclasificarlos, al igual que su compañera Agueda Mico, quien ha dicho que se ha hecho público lo que "más o menos" ya se sabía.

Feijóo pide que el rey emérito vuelva a España tras desclasificación del 23F

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que sería "deseable" que el rey emérito, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020, regrese a España. 

A su entender, la desclasificación de los documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 "debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado".  Feijóo ha indicado en un mensaje en 'X' que el propio emérito "ha reconocido errores innegables en su trayectoria" pero cree que "quien contribuyó a sostener" la democracia y las libertades "en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país".

