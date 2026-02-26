El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha acusado a EH Bildu de "torpedear" la protección a los menores al impedir la aprobación urgente y por lectura única de la Ley de Juventud, que espera esté aprobada este verano para poder aumentar las medidas de control de los campamentos de verano, y dar tranquilidad a las familias de estos menores. "Cuando hablamos de proteger a personas menores de edad, no hay tiempo que perder", ha asegurado.

En declaraciones a Radio Euskadi, Díez Antxustegi ha preguntado a la formación soberanista "cuál es su alternativa" si no puede tramitarse la Ley de Juventud por el procedimiento de lectura única y si los plazos no se acortan.

El dirigente jeltzale ha añadido que, quienes se opongan a que se pueda tramitar la ley "lo más rápido posible", tendrán que dar explicaciones a las familias, "que lo que quieren es tranquilidad para que los menores puedan ir este año a los udalekus con todas las garantías y con toda la protección".

El PNV, según ha explicado, va a seguir trabajando en el Parlamento porque la ley se apruebe "lo antes posible". "Después veremos también qué es lo que pasa a través de otro tipo de normativas, otro tipo de instrumentos, para tratar de trasladar a las familias la mayor tranquilidad posible y para, de todas las formas posibles, tanto desde el punto de vista de la ley como desde el punto de vista de otras acciones reglamentarias o legales, poder proteger a los menores", ha subrayado.