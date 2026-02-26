CAMPAMENTOS DE VERANO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

PNV acusa a EH Bildu de "torpedear" la protección a los menores al impedir la aprobación urgente de la Ley de Juventud

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco ha preguntado a la formación soberanista "cuál es su alternativa" si no puede tramitarse la Ley de Juventud por el procedimiento de lectura única y si los plazos no se acortan.

Joseba Díez Antxustegi EAJ PNV Radio Euskadi
El portavoz del PNV en el Parlamento vasco, Joseba Díez Antxustegi, en Radio Euskadi. EITB
Euskaraz irakurri: Gazteria Legearen erreforma urgentziaz tramitatzeari oztopoak jartzea aurpegiratu dio EAJk EH Bilduri
author image

Agencias | EITB

Última actualización

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha acusado a EH Bildu de "torpedear" la protección a los menores al impedir la aprobación urgente y por lectura única de la Ley de Juventud, que espera esté aprobada este verano para poder aumentar las medidas de control de los campamentos de verano, y dar tranquilidad a las familias de estos menores. "Cuando hablamos de proteger a personas menores de edad, no hay tiempo que perder", ha asegurado.

En declaraciones a Radio Euskadi, Díez Antxustegi ha preguntado a la formación soberanista "cuál es su alternativa" si no puede tramitarse la Ley de Juventud por el procedimiento de lectura única y si los plazos no se acortan.

El dirigente jeltzale ha añadido que, quienes se opongan a que se pueda tramitar la ley "lo más rápido posible", tendrán que dar explicaciones a las familias, "que lo que quieren es tranquilidad para que los menores puedan ir este año a los udalekus con todas las garantías y con toda la protección".

El PNV, según ha explicado, va a seguir trabajando en el Parlamento porque la ley se apruebe "lo antes posible". "Después veremos también qué es lo que pasa a través de otro tipo de normativas, otro tipo de instrumentos, para tratar de trasladar a las familias la mayor tranquilidad posible y para, de todas las formas posibles, tanto desde el punto de vista de la ley como desde el punto de vista de otras acciones reglamentarias o legales, poder proteger a los menores", ha subrayado.

Titulares de Hoy Política

Te puede interesar

ibone bengoetxea
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bengoetxea insiste en que el control de los campamentos de verano estará "a tiempo", a pesar del "bloqueo" de EH Bildu

La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, ha insistido a su llegada al Parlamento Vasco que "es legítimo querer estar en las soluciones que plantean otros pero no se si es razonable bloquear que se llegue a tiempo". Por otra parte, Bengoetxea ha mandado un mensaje de tranquilidad a las familias para recordar que el Gobierno Vasco trabaja en la reforma de un decreto para que los campamentos de verano de este año se desarrollen "con total seguridad".
nerea kortajarena eh bildu
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu responsabiliza al Gobierno Vasco de que los campamentos no estén regulados todavía

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha subrayado que si los campamentos dirigidos a niños y jóvenes carecen de una regulación específica es "responsabilidad exclusiva" del Gobierno Vasco por no haber desarrollado la Ley de Juventud aprobada hace cuatro años y ha insistido en que las cuestiones que afectan a niños y jóvenes requieren ser tratadas con "rigor y seriedad".
20201116133500_javier-remirez_
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Javier Remírez pide que se desclasifiquen los documentos sobre Montejurra, Mikel Zabalza y los Sanfermines'78

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra ha declarado en conferencia de prensa que "siempre es positiva para la democracia" una desclasificación de información, ya que permite "entender mejor los hechos del pasado", algo que es "propio de democracias maduras". El Gobierno de Navarra, ha dicho, insta a que se avance en la elaboración de una nueva normativa sobre secretos oficiales, ya que la vigente data de 1968, "en plena dictadura franquista".
Cargar más
Publicidad
X