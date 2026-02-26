PNV y PSE-EE acuerdan pedir al Gobierno español que reconozca el papel del Estado en la masacre del 3 de marzo
Piden el desbloqueo en el Congreso de la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y que se facilite el acceso a la información de aquel suceso.
El PNV y el PSE-EE han acordado una enmienda para instar al Gobierno de España a reconocer "el papel del Estado" en la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, en la que murieron cinco trabajadores, y a condenar la actuación "desproporcionada" del Ejecutivo presidido por Carlos Arias Navarro.
El texto enmienda la iniciativa presentada por EH Bildu y Sumar, que reclamaba el reconocimiento de la responsabilidad "principal y directa" del Estado en los crímenes del 3 de marzo y en los Sanfermines de 1978, así como una declaración oficial "al más alto nivel" por parte del presidente Pedro Sánchez.
La propuesta consensuada reitera la condena a la masacre y el compromiso con la memoria, dignificación y reparación de las víctimas. Asimismo, insta al Ejecutivo central a realizar una declaración expresa de reconocimiento y a reafirmar su compromiso con los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como con el impulso de las políticas públicas de Memoria Democrática.
El Parlamento Vasco mostrará además su apoyo a la creación del Memorial en la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga, y respaldará la labor de la Fundación Memorial 3 de marzo, sumándose también a las iniciativas previstas en Vitoria-Gasteiz con motivo del 50 aniversario de los hechos.
Por último, la Cámara instará a los grupos con representación en el Congreso a desbloquear la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para facilitar el acceso a la información sobre los sucesos del 3 de marzo.
Te puede interesar
¿Qué cambia con los papeles del 23-F?
La desclasificación de los papeles del 23-F ha generado un gran eco mediático, aunque el alcance no ha cumplido finalmente las expectativas. El historiador Josu Chueca analiza en qué medida cambia el relato sobre el golpe de Estado.
El Congreso de los Diputados vuelve a derogar la moratoria antidesahucios y otras medidas del escudo social
La norma que ha sido rechazada introducía como novedad, respecto al derogado hace un mes, que la suspensión de los desahucios no se aplicaría a los propietarios de dos o menos viviendas, una concesión pactada por el Gobierno con el PNV.
La desclasificación de los papeles del 23F provoca "decepción" en los socios de investidura, mientras Feijóo pide la vuelta de Juan Carlos I
EH Bildu, PNV, Compromís y BNG consideran que los documentos desclasificados no aportan más datos a los ya conocidos sobre el intento de intento de golpe de Estado y que, por tanto, tienen las "mismas dudas" que tenían antes.
La alcaldesa de Santurtzi hace efectiva su dimisión: “Me voy con la tranquilidad de haber actuado siempre dentro de la legalidad”
Karmele Tubilla anunció el pasado 12 de febrero su decisión de abandonar la alcaldía “por razones personales, familiares y políticas”, al considerar que estaba siendo "utilizada por el resto de los partidos políticos para perjudicar la imagen" del PNV.
Bengoetxea insiste en que el control de los campamentos de verano estará "a tiempo", a pesar del "bloqueo" de EH Bildu
La vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea, ha insistido a su llegada al Parlamento Vasco que "es legítimo querer estar en las soluciones que plantean otros pero no se si es razonable bloquear que se llegue a tiempo". Por otra parte, Bengoetxea ha mandado un mensaje de tranquilidad a las familias para recordar que el Gobierno Vasco trabaja en la reforma de un decreto para que los campamentos de verano de este año se desarrollen "con total seguridad".
PNV acusa a EH Bildu de "torpedear" la protección a los menores al impedir la aprobación urgente de la Ley de Juventud
El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco ha preguntado a la formación soberanista "cuál es su alternativa" si no puede tramitarse la Ley de Juventud por el procedimiento de lectura única y si los plazos no se acortan.
UEMA presenta una estrategia territorial que propone un cambio de rumbo en el proceso de revitalización del euskera
La estrategia se basa en dos ideas fundamentales: revertir y fortalecer el declive de los espacios respiratorios y de la zona rural más vascófona, y planificar la política lingüística desde una perspectiva territorial.
Muere a los 93 años Antonio Tejero, el teniente coronel que protagonizó el intento de golpe del 23-F
El anuncio de su muerte coincide con la publicación de los documentos desclasificados del golpe fallido.
EH Bildu responsabiliza al Gobierno Vasco de que los campamentos no estén regulados todavía
La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha subrayado que si los campamentos dirigidos a niños y jóvenes carecen de una regulación específica es "responsabilidad exclusiva" del Gobierno Vasco por no haber desarrollado la Ley de Juventud aprobada hace cuatro años y ha insistido en que las cuestiones que afectan a niños y jóvenes requieren ser tratadas con "rigor y seriedad".