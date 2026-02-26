Legebiltzarrak onartu du Espainiako Gobernuari eskatzea martxoaren 3ko sarraskian Estatuak izan zuen papera aitortu dezala
EAJren eta PSE-EEren aldeko botoekin onartu dute eskakizuna. Sumarrek eta EH Bilduk aurkeztutako proposamenari egindako zuzenketa onartu dute. Horrez gainera, Sekretu Ofizialen Legearen erreforma desblokeatzeko ere eskatu dute, eta gertakari haren inguruko informazioa eskuragarri jartzeko eskatu dute.
EAJk eta PSE-EEk zuzenketa bat adostu dute, Espainiako Gobernuari 1976ko martxoaren 3an Gasteizen izandako sarraskian "Estatuak izan zuen papera" aitortzea eskatzeko (bost langile hil ziren), eta Carlos Arias Navarro buru duen Gobernuaren jarduera "neurrigabea" gaitzesteko.
Testua ostegun honetan onartu dute Eusko Legebiltzarrean, eta EH Bilduk eta Sumarrek aurkeztutako ekimena zuzendu du. Ekimen horrek Martxoaren 3ko hilketetan eta 1978ko sanferminetan Estatuak izan zuen erantzukizun "nagusia eta zuzena" aitortzea eskatzen zuen, baita Pedro Sanchez presidenteak "maila goreneko" adierazpen ofiziala egitea ere.
Proposamen adostuak sarraskia gaitzetsi eta biktimen memoriarekiko, duintasunarekiko eta erreparazioarekiko konpromisoa berresten du. Era berean, Espainiako Gobernuari eskatzen dio aitorpen espresu bat egin dezala, eta egia, justizia, erreparazioa eta ez errepikatzeko bermearen printzipioekiko eta Memoria Demokratikoaren politika publikoen bultzadarekiko duen konpromisoa berretsi dezala.
Eusko Legebiltzarrak, gainera, babesa emango dio Zaramaga auzoko Asisko San Frantzisko elizan Memoriala sortzeari, eta Martxoak 3 Fundazio Memorialaren lanari babesa emango dio, eta gertakarien 50. urteurrena dela-eta Gasteizen aurreikusitako ekimenekin bat egingo du.
Azkenik, Kongresuan ordezkaritza duten taldeei Sekretu Ofizialen Legearen erreforma desblokeatzeko eskatuko die Ganberak, martxoaren 3ko gertakariei buruzko informazioa eskuratzea errazteko.
