Martxoak 3 elkarteak Espainiako Gobernuari eskatu dio 1976ko martxoaren 3ko krimenetan Estatuaren erantzukizun nagusi eta zuzena aitortzeko
Elkarteak “adierazpen ofizial bat” eskatu du, “bertsio ofizial frankista gezurtatzeko eta Espainiako Erresuma poliziaren jarduera kriminalaren erantzule dela aitortzeko”.
Martxoak 3 biktimen elkarteak eskatu du Espainiako Gobernuak onar dezala “1976ko martxoaren 3ko krimenetan Estatuak duen erantzukizun nagusia eta zuzena”; bost langile hil zituzten, eta Polizia Armatuaren jardunaren ondorioz zauritu ugari erregistratu ziren. Gertakari horiek 50 urte beteko dute astebete barru.
Prentsaurrekoan, Andoni Txasko eta Nerea Martinez bozeramaileek “adierazpen ofizial bat” eskatu dute, “bertsio ofizial frankista gezurtatzeko eta Espainiako Erresuma poliziaren jarduera kriminalaren erantzule dela aitortzeko”.
“Eskakizun horrek erantzunaren zain jarraitzen du”, azpimarratu dute, eta gogoratu dute azken asteotan Gasteizko, Iruñeko, Donostiako eta Astigarragako osoko bilkuretara eraman dutela, EAJren, EH Bilduren, Geroa Bairen eta Elkarrekin alderdiaren babesarekin.
Ostegun honetan, “Estatua erantzule” izeneko ekimena Eusko Legebiltzarrean eztabaidatuko da. Bertan, Martxoak 3 elkarteak mozio bat defendatuko du, Espainiako Gobernuari “1976ko martxoaren 3an Gasteizen eta 1978ko sanferminetan egindako krimenetan Estatuak duen erantzukizun nagusi eta zuzena aitortzeko” eskatzeko.
Testuak Espainiako Gobernuari eta presidenteari eskatzen die, mailarik gorenean, adierazpen ofizial bat egin dezatela lehen puntuan adierazitako baldintzetan; eta erakunde eskudunei, berriz, “benetako eta behin betiko urratsak” eman ditzatela Estatuko indarkeriaren biktimen egiarako eskubidea bermatzeko, eta, horrela, derrigorrezko justizia eta erreparazioa lortzeko ateak irekitzeko, antzeko gertaerak berriro gerta ez daitezen.
Ekimen hori San Fermines 78 Gogoan kolektiboarekin batera abiatu dute, eta joan den ekainean jarri zuten abian, kaltetuek Estatuaren aitorpen pertsonalizatua lor zezaten saiatzeko. Hala, aurkeztutako 39 kasuek aldeko erantzuna jaso dutela nabarmendu dute; tartean, Gasteizen, Tarragonan, Basaurin, Iruñean eta Donostian hildako bederatzi kasuak.
Hala ere, Martxoak 3 kolektiboak gogoratu duenez, “ekimena ez da soilik Memoria Demokratikoari buruzko 20/2022 Legean jasotako prozedura horretara mugatzen”; aitzitik, krimen horietan Estatuak duen erantzukizun nagusi eta zuzena ofizialki aitortzeko eskakizunarekin batera dator, “frankismoaren bertsio ofiziala gezurtatzen duen eta Espainiako Erresuma poliziaren jarduera kriminalaren erantzule dela aitortzen duen adierazpen ofiziala” eskatzeko.
Mobilizazioak
Bestalde, Martxoak 3 elkarteak martxoaren 3ko bi deialdietan parte hartzeko deia egin du, ELA, LAB, ESK eta Steilas sindikatuekin batera. Alde batetik, omenaldia egingo dute monolitoan, 17:00etan; eta, bestetik, mobilizazioa 18:30ean abiatuko da, Katedral Berritik Andre Maria Zuriaren plazaraino. Bertan izango da eguneko ekitaldi nagusia.
Era berean, larunbat honetan, otsailaren 28an, elkarteak biktimen omenezko ekitaldia egingo du 19:00etatik aurrera Europa Kongresu Jauregian.
