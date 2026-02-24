Martxoak 3 exige que el Gobierno español reconozca la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976

La asociación de víctimas Martxoak 3 ha exigido que el Gobierno de España reconozca "la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes del 3 de marzo de 1976", que acabaron con la vida de cinco trabajadores, además de registrarse numerosos heridos por la actuación de la policía armada, unos hechos que cumplirán su 50º aniversario dentro de una semana.

En rueda de prensa, sus portavoces Andoni Txasko y Nerea Martínez han reclamado "una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista y reconozca que el Reino de España es responsable de la criminal actuación policial".

"Esta exigencia sigue pendiente de respuesta", han remarcado para recordar que en las últimas semanas ha sido trasladada a los plenos municipales de localidades como Vitoria-Gasteiz, Pamplona, San Sebastián y Astigarraga, con el soporte de fuerzas como PNV, EH Bildu, Geroa Bai y Elkarrekin.

Este jueves, la iniciativa, denominada “Responsable: El Estado”, se debatirá en el Parlamento Vasco, donde Martxoak 3 defenderá una moción para que se inste al Gobierno de España a "reconocer la responsabilidad principal y directa del Estado en los crímenes perpetrados en Vitoria-Gasteiz el 3 de Marzo de 1976 y en los sanfermines de 1978".

El texto insta al Gobierno de España y a su presidente a que realicen, al más alto nivel, una declaración oficial en los términos indicados en el citado primer punto y pide a las instituciones competentes "dar pasos reales y definitivos para garantizar el derecho a la verdad de las víctimas de la violencia de Estado y abrir así las puertas a la obtención de la obligada justicia y reparación, a fin de lograr que hechos similares no vuelvan a repetirse".

Esta iniciativa, realizada junto con el colectivo Sanfermines 78 Gogoan, se puso en marcha el pasado mes de junio para intentar que los afectados lograran un reconocimiento personalizado por parte del Estado. Así, ha destacado que los 39 casos presentados han recibido respuesta favorable, entre ellos los nueve asesinados en Vitoria-Gasteiz, Tarragona, Basauri, Pamplona y San Sebastián.

Sin embargo, el colectivo ha recordado que "la iniciativa no se ciñe solo a este procedimiento recogido en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, sino que viene acompañada de la exigencia de reconocimiento oficial de la responsabilidad principal y directa del Estado en estos crímenes", para "exigir una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista y reconozca que el Reino de España es responsable de la criminal actuación policial".

Movilizaciones

Por otra parte, Martxoak 3 ha realizado un llamamiento a participar en las dos convocatorias del próximo 3 de marzo que organiza junto a los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas. Por una parte, el homenaje en el monolito, a las 17:00 horas, y la movilización que, a las 18:30 horas, discurrirá entre la Catedral Nueva y la plaza de la Virgen Blanca, donde se desarrollará el acto central de la jornada.

De la misma manera, este sábado, 28 de febrero, la asociación realizará un acto de homenaje a las víctimas a partir de las 19:00 horas en el Palacio de Congresos Europa.