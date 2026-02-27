Aizpurua lamenta que se antepongan "estrategias políticas" tras el rechazo del Congreso al decreto de protección social
La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua, ha lamentado en declaraciones a Euskadi Irratia que "ciertas estrategias políticas han prevalecido ante el interés general", tras haber tumbado PP, Vox y Junts este pasado jueves el segundo intento del Gobierno para renovar el escudo social, ya que, en su opinión, "es inaceptable abandonar así a personas que están en grave situación". (VÍDEO ORIGINAL EN EUSKERA)
