Kongresuak babes sozialerako dekretua atzera bota ostean, "estrategia politikoak" nagusitu direla deitoratu du Aizpuruak

Mertxe Aizpurua EH Bildu Euskadi Irratia
18:00 - 20:00
Mertxe Aizpurua EH Bilduk Diputatuen Kongresuan duen bozeramailea, gaur, Euskadi Irratian
author image

EITB

Azken eguneratzea

Mertxe Aizpurua EH Bilduk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak Euskadi Irratian esandakoaren arabera, Pedro Sanchez buru duen koalizio gobernuak ahaleginak egin ditu ezkutu sozialeko neurriak aurrera ateratzeko, eta, beraz, ez du ontzat jo Juntsek babeste aldea jarritako baldintza: etxegabetzeen luzamendua dekretutik ateratzea. Gezurretan aritzea egotzi dio Juntsi, eta ezkutu sozialak neurri guztiak jaso behar dituela nabarmendu du. 

Eguneko Titularrak EH Bildu Diputatuen Kongresua Espainiako gobernua Politika

