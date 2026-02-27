Zarzuela cree que el Juan Carlos I debería recuperar su residencia fiscal en España si quiere regresar al país
La Casa Real ha planteado públicamente este viernes el camino que debería seguir el emérito rey Juan Carlos si quiere regresar definitivamente desde su "exilio" voluntario en Abu Dabi: recuperar la residencia fiscal en España. Sin embargo, este movimiento en el complejo tablero de las relaciones entre Zarzuela y el emérito dista de ser definitivo.
Si el miércoles todas las miradas estaban puestas en la figura histórica de Juan Carlos I durante el intento golpista del 23F, el jueves se dirigieron hacia Zarzuela, después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras informar a la Casa Real, abogó por el regreso de "quien paró el golpe de Estado"; el Gobierno aclaró por boca de varios ministros que la decisión solo correspondía al emérito y, si acaso, a la Jefatura del Estado.
La marcha de Juan Carlos a Abu Dabi en agosto de 2020 se debió a sus problemas fiscales, que siempre se interpretaron como claves, junto a otros elementos, de la trastienda de su abdicación de 2014.
A falta de saber si el rey Felipe VI ha abordado recientemente con su padre esta cuestión, el hecho de que Zarzuela haya movido ficha poniendo el condicionamiento fiscal para la vuelta obedecería más a la presión sobre la institución por una cuestión que es materia sensible desde hace ya muchos años.
No en vano, las fuentes de la Zarzuela han remarcado que, en caso de volver, el padre del rey actual debería recuperar la residencia fiscal en España para "salvaguardar la imagen de la Corona como institución", además de proteger la propia reputación de Juan Carlos I ante posibles "especulaciones y críticas".
Desde que su hijo le retiró en marzo de 2020 los 200 000 euros anuales que recibía con cargo a los presupuestos de la Casa del Rey y tras su marcha voluntaria a Emiratos Árabes Unidos en agosto de ese año, Juan Carlos no ha vuelto a tributar en España, como hacen todos los miembros de la familia real.
A la Hacienda española no le consta, por tanto, qué ingresos ha tenido en los últimos cinco años o cuáles son sus fuentes de financiación.
Recuperar la residencia fiscal le obligaría a tributar por su patrimonio e ingresos, que, de mantenerse la situación actual, en ningún caso procederían de los 8,4 millones de euros que recibe la Casa Real a través de los presupuestos generales del Estado.
