Errege Etxea
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Zarzuelak uste du Juan Carlos I.ak egoitza fiskala Espainian finkatu beharko lukeela Estatura itzuli nahi badu

Errege emeritua Espainiara itzul daiteke egokitzat jotzen duenean, baina Errege Etxean uste dute, bere irudia eta Koroarena babestu nahi baditu, orduan zerga-egoitza Estatuan ere finkatu beharko lukeela.

(Foto de ARCHIVO) El Rey emérito Juan Carlos I a su salida del restaurante D’Berto, a 5 de noviembre de 2025, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). El Rey emérito vuelve a España para participar en las regatas de Sanxenxo el mismo día en que se publican sus memorias, ‘Reconciliación’, en Francia y un mes antes de que salgan a la luz en España. Elena Fernández / Europa Press 05 NOVIEMBRE 2025;EMÉRITO;REALEZA;REY; 05/11/2025
Juan Carlos I.a errege emeritua, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Errege Etxeak Juan Carlos I.ak jarraitu beharko lukeen bidea planteatu du ostiral honetan, Abu Dhabin "erbesteratu" zenetik behin betiko itzuli nahi badu: egoitza fiskala Espainian finkatzea. Hala ere, Zarzuelaren eta emerituaren arteko harremanen taula konplexuko mugimendu hori ez da behin betikoa.

1981eko otsailaren 23ko estatu-kolpe saiakeraren harira astearen hasieran begirada guztiak Juan Carlos I.aren irudi historikoan jarrita bazeuden ere, ostegunean Zarzuelarantz abiatu ziren, Alberto Nuñez Feijoo PPko buruzagiak "estatu-kolpea gelditu zuena” itzultzearen alde egin ostean; Gobernuak, bere aldetik, hainbat ministroren ahotik, erabakia emerituari eta, agian, Estatuko Buruzagitzari dagokiola argitu zuen.

Juan Carlos I.a 2020ko abuztuan joan zen Abu Dhabira, bere arazo fiskalak aireratu eta gero. Arazo horiek, beste batzuekin batera, 2014ko abdikazioaren giltzarri izan zirela pentsatu izan dute beti.

Zarzuelako iturriek azpimarratu dutenez, itzultzekotan, egungo erregearen aitak egoitza fiskala Espainian izan beharko luke "Koroak erakunde gisa duen irudia babesteko", baita Juan Carlos I.aren izen ona babesteko ere, balizko "espekulazio eta kritiken" aurrean.

2020ko martxoan Errege Etxearen aurrekontuen kargura jasotzen zituen urteko 200.000 euroak kendu zizkiotenetik, urte horretako abuztuan Arabiar Emirerri Batuetara joan zen: ordutik, Juan Carlos I.ak ez du berriro zergarik ordaindu Espainian, errege-familiako kide guztiek egiten duten bezala. Beraz, Espainiako Ogasunak ez daki azken bost urteetan zer diru-sarrera izan dituen edo zein diren bere finantzaketa-iturriak.

Egoitza fiskala Espainiako Estatuan finkatuz gero, bere ondareagatik eta diru-sarrerengatik ordaindu beharreko zergak Espainian ordaindu beharko lituzke.

Espainiako Felipe VI.a Espainia Politika

Zure interesekoa izan daiteke

El Parlamento Vasco conmemora el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Saharako Errepublika Arabiar Demokratikoaren aldarrikapenaren 50. urteurrena ospatu du Eusko Legebiltzarrak

Eusko Legebiltzarreko ordezkaritza zabala izan da ekitaldian, eta, besteak beste, Fatma Mehdi Hassam Kooperazioko ministro sahararra, Fueila Mohamed Aali parlamentari sahararra eta Mojtar Fade Fronte Polisarioak Euskadin duen ordezkaria ere izan dira bertan. Bakartxo Tejeria Eusko Legebiltzarreko presidenteak Euskal Herria eta saharar herria lotzen dituzten "adiskidetasun eta elkartasun lotura sakon eta zintzoak" azpimarratu ditu bere hitzaldian.

Mertxe Aizpurua EH Bildu Euskadi Irratia
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Kongresuak babes sozialerako dekretua errefusatu ostean, "estrategia politikoak" nagusitu direla esan du Aizpuruak

Mertxe Aizpurua EH Bilduk Diputatuen Kongresuan duen bozeramaileak Euskadi Irratian esandakoaren arabera, Pedro Sanchez buru duen koalizio gobernuak ahaleginak egin ditu ezkutu sozialeko neurriak aurrera ateratzeko, eta, beraz, ez du ontzat jo Juntsek babeste aldea jarritako baldintza: etxegabetzeen luzamendua dekretutik ateratzea. Gezurretan aritzea egotzi dio Juntsi, eta ezkutu sozialak neurri guztiak jaso behar dituela nabarmendu du. 

Gehiago ikusi
Publizitatea
X