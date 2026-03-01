ATAQUE CONTRA IRÁN
La Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco ofrece información y ayuda a la ciudadanía y empresas vascas presentes en Oriente Próximo

La Secretaría recomienda a todas ellas "mantener la calma", evitar los desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de seguridad de las autoridades locales, así como de la embajada de España y las representaciones de la Unión Europea.

DUBAI (United Arab Emirates), 01/03/2026.- Thick black smoke billows into the air above the Jebel Ali port after getting struck by debris from an Iranian intercepted missile, in Dubai, United Arab Emirates, 01 March 2026. Iran launched retaliatory aerial attacks in the region following an earlier joint Israel-US military operation targeting multiple locations across Iran in the early hours of 28 February 2026. (Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/STRINGER
Una columna de humo, en el aeropuerto de Dubai, tras ser alcanzado por un misil iraní. Foto: EFE
La Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco se ha puesto a disposición de la ciudadanía y de las empresas vascas presentes en Oriente Próximo. A todas ellas, ha ofrecido "toda su asistencia y coordinación institucional" y ha pedido que "mantengan la calma", eviten los desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de seguridad de las autoridades locales, así como de la embajada de España y las representaciones de la Unión Europea.

A través de las redes sociales, la Secretaría vasca de Acción Exterior ha hecho público un comunicado en el que advierte de "que, debido a la situación de seguridad en algunos países del Golfo y alrededores puedan verse afectadas por las mismas en lo relativo a su seguridad, las conexiones aéreas y la movilidad en la zona", tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán. Ante ello, ofrece su colaboración a través del seguimiento de la situación y de la coordinación con las autoridades españolas y comunitarias competentes.

También ha ofrecido información "relevante" y actualizada sobre seguridad y movilidad, y todo tipo de apoyo del que puedan precisar la ciudadanía y las empresas desplazadas en la zona. En caso de necesidad, recomienda contactar con los canales oficiales de la Secretaría (@Euskadiglobala) o a través de la dirección de correo electrónico kanpolarrialdiak@euskadi.eus.

