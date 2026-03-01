La Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco ofrece información y ayuda a la ciudadanía y empresas vascas presentes en Oriente Próximo

La Secretaría de Acción Exterior del Gobierno Vasco se ha puesto a disposición de la ciudadanía y de las empresas vascas presentes en Oriente Próximo. A todas ellas, ha ofrecido "toda su asistencia y coordinación institucional" y ha pedido que "mantengan la calma", eviten los desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de seguridad de las autoridades locales, así como de la embajada de España y las representaciones de la Unión Europea.



A través de las redes sociales, la Secretaría vasca de Acción Exterior ha hecho público un comunicado en el que advierte de "que, debido a la situación de seguridad en algunos países del Golfo y alrededores puedan verse afectadas por las mismas en lo relativo a su seguridad, las conexiones aéreas y la movilidad en la zona", tras el ataque de EE.UU. e Israel a Irán. Ante ello, ofrece su colaboración a través del seguimiento de la situación y de la coordinación con las autoridades españolas y comunitarias competentes.

También ha ofrecido información "relevante" y actualizada sobre seguridad y movilidad, y todo tipo de apoyo del que puedan precisar la ciudadanía y las empresas desplazadas en la zona. En caso de necesidad, recomienda contactar con los canales oficiales de la Secretaría (@Euskadiglobala) o a través de la dirección de correo electrónico kanpolarrialdiak@euskadi.eus.

