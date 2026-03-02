DESALOJO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El equipo rectoral de EHU rechaza el "inaceptable" lanzamiento de botes de humo en el campus de Álava

Con motivo del aniversario este martes de la masacre de 3 de marzo, un grupo de estudiantes ha colocado botes de humo en cuatro facultades del campus alavés, lo que ha obligado a activar el protocolo y a desalojar las aulas. En un comunicado, el Rectorado ha asegurado que defiende el derecho del alumnado a expresar sus reivindicaciones, pero advierte de que "no se puede permitir que el derecho legítimo a la protesta sea secuestrado por métodos que atentan contra la seguridad" .
VITORIA, 02/03/2026.- Alumnos tras ser desalojados este lunes del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Vitoria por los servicios de emergencia tras el lanzamiento en su interior de botes de humo, se han visto afectados cinco edificios del campus de la EHU. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EHUko errektoretza taldeak "onartezintzat" jo du Arabako campusean ke poteak bota izana
author image

EITB

Última actualización

El equipo rectoral de EHU ha "rechazado firmemente" el lanzamiento de botes de humo por parte de un grupo de estudiantes en el campus de Álava, un hecho que ha calificado de "inaceptable".  El incidente, ocurrido esta mañana, víspera del 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo de 1976, ha obligado a activar el protocolo preventivo y a desalojar de inmediato las instalaciones afectadas.

El Rectorado ha censurado, en un comunicado, lo sucedido y ha señalado que no es la primera vez que ocurre en estas fechas. El equipo que dirige Joxerramon Bengoetxea ha reafirmado su compromiso por "la convivencia y por la reivindicación pacífica"y ha defendido "el derecho del estudiantado y de cualquier colectivo a expresar sus reivindicaciones". Sin embargo, ha subrayado que "rechaza y condena cualquier acción y conducta que ponga en riesgo la seguridad y salud de las personas". En ese sentido, ha recordado que la utilización de botes de humo "en espacios cerrados y concurridos puede provocar consecuencias personales graves". 

"No podemos permitir que el derecho legítimo a la protesta sea secuestrado por métodos que atentan contra la seguridad de las personas, la convivencia y el derecho fundamental a la educación del resto de la comunidad universitaria", ha añadido.

El Rectorado ha insistido en que cree en "una universidad viva, crítica y activa", aunque ha matizado que "esa actividad debe ejercerse desde el respeto escrupuloso a las personas y a los bienes públicos, que son de toda la sociedad".

Asimismo, ha instado al "compromiso colectivo" y al "cuidado de las personas", y ha explicado que su "prioridad absoluta" ante estos incidentes ha sido y será velar por la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad.

Por último, el equipo rectoral de la EHU ha reiterado su "sólido compromiso" para "seguir construyendo una comunidad universitaria basada en la convivencia, el respeto mutuo, el diálogo y el cuidado de las personas y de los espacios comunes".

Los bomberos de Vitoria-Gasteiz han procedido a ventilar los edificios afectados. Foto: EFE Los bomberos de Vitoria-Gasteiz han procedido a ventilar los edificios afectados. Foto: EFE

Ramiro González reclama "medidas inmediatas" más allá del rechazo

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha condenado lo sucedido esta mañana en el campus alavés y ha demandado "adoptar medidas inmediatas" al Rectorado. En varios mensajes en la red social X, González ha criticado la reacción del equipo rector. "Rechazar es una opinión. Condenar implica señalar con claridad la gravedad de lo ocurrido y actuar en consecuencia. He escuchado al rector de la Universidad de la EHU 'rechazar' lo sucedido. La seguridad y la convivencia en el campus no pueden quedar en declaraciones genéricas", ha señalado. 

Por su parte, la parlamentaria del PP, Muriel Larrea, ha calificado de "fascistas" a los responsables del lanzamiento de botes de humo y ha defendido que "hay que expulsarlos inmediatamente". Además, ha pedido que se garantice "la seguridad y libertad" del Campus de Álava de EHU.

UPV-EHU Araba-Álava 3 de marzo Vitoria-Gasteiz Política

Te puede interesar

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Juan Mari Aburto: “La tasa turística en Bilbao difícilmente entrará en vigor este año”

El alcalde de Bilbao reconoce que le gustaría activar la tasa turística en 2026 por el impacto económico que supondría, pero advierte de que los plazos administrativos lo hacen complicado. La ordenanza, previsiblemente, se aprobará para el próximo año. Aburto recuerda que el turismo representa ya el 8 % de la economía local y defiende que la recaudación servirá para mejorar la calidad de vida de los bilbaínos y reforzar el desarrollo y el empleo en la ciudad.
Cargar más
Publicidad
X