El equipo rectoral de EHU rechaza el "inaceptable" lanzamiento de botes de humo en el campus de Álava

El equipo rectoral de EHU ha "rechazado firmemente" el lanzamiento de botes de humo por parte de un grupo de estudiantes en el campus de Álava, un hecho que ha calificado de "inaceptable". El incidente, ocurrido esta mañana, víspera del 50 aniversario de la masacre del 3 de marzo de 1976, ha obligado a activar el protocolo preventivo y a desalojar de inmediato las instalaciones afectadas.

El Rectorado ha censurado, en un comunicado, lo sucedido y ha señalado que no es la primera vez que ocurre en estas fechas. El equipo que dirige Joxerramon Bengoetxea ha reafirmado su compromiso por "la convivencia y por la reivindicación pacífica"y ha defendido "el derecho del estudiantado y de cualquier colectivo a expresar sus reivindicaciones". Sin embargo, ha subrayado que "rechaza y condena cualquier acción y conducta que ponga en riesgo la seguridad y salud de las personas". En ese sentido, ha recordado que la utilización de botes de humo "en espacios cerrados y concurridos puede provocar consecuencias personales graves".

"No podemos permitir que el derecho legítimo a la protesta sea secuestrado por métodos que atentan contra la seguridad de las personas, la convivencia y el derecho fundamental a la educación del resto de la comunidad universitaria", ha añadido.



El Rectorado ha insistido en que cree en "una universidad viva, crítica y activa", aunque ha matizado que "esa actividad debe ejercerse desde el respeto escrupuloso a las personas y a los bienes públicos, que son de toda la sociedad".

Asimismo, ha instado al "compromiso colectivo" y al "cuidado de las personas", y ha explicado que su "prioridad absoluta" ante estos incidentes ha sido y será velar por la seguridad y el bienestar de toda nuestra comunidad.

Por último, el equipo rectoral de la EHU ha reiterado su "sólido compromiso" para "seguir construyendo una comunidad universitaria basada en la convivencia, el respeto mutuo, el diálogo y el cuidado de las personas y de los espacios comunes".