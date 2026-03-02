ARABAKO CAMPUSA

EHUko errektoretza taldeak "onartezintzat" jo du Arabako campusean ke poteak jaurti izana

Martxoaren 3ko sarraskiaren urteurrenaren bezperan, ikasle talde batek ke poteak jarri ditu Arabako campuseko lau fakultatetan, eta, ondorioz, protokoloa aktibatu dute eta ikasgelak hustu behar izan dituzte. Errektoretzak ohar bidez esan du ikasleen "aldarrikapenerako eta protestarako eskubidea" babesten duela, baina ez dituela onartuko "pertsonen segurtasunaren, bizikidetzaren eta gainerako unibertsitate-komunitatearen hezkuntzarako oinarrizko eskubidearen aurkako metodoak". 

VITORIA, 02/03/2026.- Alumnos tras ser desalojados este lunes del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Vitoria por los servicios de emergencia tras el lanzamiento en su interior de botes de humo, se han visto afectados cinco edificios del campus de la EHU. EFE / L. Rico
EHUko errektoretza taldeak "irmoki arbuiatu" du Arabako campusean ikasle talde batek ke poteak jaurti izana, eta jazotakoa "onartezina" dela adierazi du. Gaur goizean, 1976ko martxoaren 3ko sarraskiaren 50. urteurrenaren bezperan, ikasle talde batek ke poteak jarri ditu campuseko lau eraikinetan. Hori dela eta, prebentzio protokoloa aktibatu dute eta, eraikinak hustu dituzte suhiltzaileek egoera bere onera itzularazi duten arte. 

Gertaeraren harira, oharra kaleratu du eguerdian EHUko Errektoretzak. Idatzian azaldu duenez, aurreko urteetan ere antzeko gertakariak izan dira campusean. Horien guztien aurrean "irmo" erantzun nahi izan du Joxerramon Bengoetxea buru duen taldeak. Batetik, adierazi du "unibertsitate bizi, kritiko eta aktibo batean" sinisten duten aldetik, "aldarrikapenerako eta protestarako eskubidea beti defendatuko" dituztela, baina zehaztu du "jarduera hori pertsonak errespetatuz eta gizarte osoarenak diren ondasun publikoak zorroztasunez zainduta" gauzatu behar dela. 

Hala, nabarmendu du ezin dutela onartu "protestarako eskubide legitimoa bahitua izatea pertsonen segurtasunaren, bizikidetzaren eta gainerako unibertsitate-komunitatearen hezkuntzarako oinarrizko eskubidearen aurka jotzen duten metodoen bidez". Era berean, gogora ekarri du "leku itxi eta jendetsuetan ke poteak erabiltzeak ondorio pertsonal larriak eragin ditzakeela".

Bestalde, "bizikidetzaren eta aldarrikapen baketsuaren aldeko konpromiso irmoa" adierazi du errektoretza taldeak.

Azkenik, honakoa erantsi nahi izan du: "Konpromiso kolektiborako eta pertsonak zaintzeko deia berresten du. Gure lehentasun nagusia izan da eta izango da gure erkidego osoaren segurtasuna eta ongizatea zaintzea.

Suhiltzaileek eraikinak egurastu behar izan dituzte. Suhiltzaileek eraikinak egurastu behar izan dituzte. Argazkia: EFE

Ramiro Gonzalezek "berehalako neurriak" eskatu ditu

Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak Arabako campusean gertatutakoa gaitzetsi du, eta "berehalako neurriak" hartzeko eskatu dio Errektoretzari. X sare sozialean kaleratutako zenbait mezutan, errektoretza taldearen erreakzioa kritikatu du Gonzalezek. "Arbuiatzea iritzi bat da. Gaitzesteak gertatutakoa larria dela esatea eta horren araberako neurriak hartzea dakar. EHUko errektoreari entzun diot gertatutakoa 'arbuiatzen' zuela. Ezin dira halako adierazpen orokorrak egin campusaren segurtasuna eta bizikidetza jokoan daudenean", adierazi du. 

Bestalde, Muriel Larrea PPko legebiltzarkideak "faxistatzat" jo ditu ke poteak jaurti dituztenak, eta  "berehala kanporatu" behar dituztela defendatu du. Errektoretzari campuseko "segurtasuna eta askatasuna" bermatzeko eskatu dio. 

