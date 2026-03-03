La matanza del 3 de Marzo llegó a 'The New York Times'

Ocurrió en abril de 1937, cuando ‘The New York Times’ jugó un papel clave informando al mundo del bombardeo indiscriminado de Gernika. Entonces fue el periodista George Steer quien narró la crueldad de aquella masacre que los sublevados franquistas trataron de ocultar. Casi cuatro décadas después, ‘The New York Times’ fue uno de los grandes medios que informó al mundo sobre la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz.

En su edición del 5 de marzo de 1976, ‘The New York Times’ dio cuenta al mundo de la masacre y también del estallido de una ola “de profundo resentimiento contra el Gobierno y la Policía”.

“Mientras esta ciudad normalmente bulliciosa de 180.000 habitantes quedaba paralizada, estallaron manifestaciones en las cercanas Bilbao, Pamplona y San Sebastián, en protesta por el uso de armas de fuego por parte de la policía”, recogía el rotativo norteamericano.

El papel de Giginer

Si en 1937, en plena Guerra Civil, fue Steer quien desnudó las mentiras del franquismo, en marzo de 1976 era Henry Giniger quien informaba de la brutal represión franquista.

Giniger fue el cronista del final del franquismo y el inicio de la Transición española en ‘The New York Times’. Informó del atentado mortal de ETA contra Carrero Blanco, de la muerte de Franco o de la creciente conflictividad política y laboral en Euskal Herria.

Experimentado y con olfato político, Giniger reflejaba en su primera crónica cómo la masacre de Vitoria-Gasteiz disparaba las dudas sobre las posibilidades de una transición pacífica.

“El trágico desenlace de dos meses de conflictividad laboral en España ha incrementado enormemente la inquietud sobre la capacidad del país para llevar a cabo una transición pacífica hacia un régimen democrático, objetivo declarado del rey Juan Carlos I y su Gobierno”, señalaba.

También daba cuenta de las reacciones críticas que llegaban desde las instituciones alavesas: “El consejo de la provincia de Álava, una de las cuatro provincias vascas de España, declaró su ‘profundo desagrado’ por la manera en que había actuado el Gobierno y exigió reuniones con el presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, y el ministro del Interior, Manuel Fraga Iribarne, para presentar sus quejas (…). El ayuntamiento expresó su desacuerdo con las medidas del Gobierno y su ‘preocupación por los medios empleados para mantener el orden público’”.

En portada

Un día después de aquella primera crónica, un artículo del corresponsal de ‘The New York Times’ informaba sobre la huelga general convocada por la matanza del 3-M. “Basque general Strike Sent Monday” (Huelga general vasca prevista para el lunes), recogía.

Aquel día, el rotativo norteamericano llegó a insertar una llamada en portada, con una imagen del primero de los funerales del 3-M. La cruel matanza del Vitoria-Gasteiz llegó a la portada de uno de los medios más importantes del mundo.

La matanza de Vitoria-Gasteiz también llegó en los días sucesivos a otras cabeceras emblemáticas como 'The Times', 'Libération', 'Le Monde' o 'La Reppublica', como recoge una exposición que se puede visitar estos días en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.

La trayectoria de Giniger

Las crónicas de Giniger, con un buen conocimiento de la realidad vasca, seguirían reflejando en los días y meses sucesivos la convulsa y sangrienta Transición española.

En 1986 el periodista neoyorquino se jubiló en París, poniendo fin a una impresionante trayectoria durante la cual cubrió la Segunda Guerra Mundial, la Revolución húngara de 1956, la Guerra de Argelia o la Revolución de los Claveles en Portugal. Giniger, el Steer del 3-M, falleció en 1993 en la capital francesa.