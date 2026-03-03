Miles de personas recuerdan a los trabajadores asesinados en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976
Varios miles de personas se han concentrado en un acto convocado por la asociación Martxoak 3 y varios sindicatos en recuerdo y homenaje a los trabajadores asesinados en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976, en un acto en que han prometido seguir "trabajando contra la impunidad del crimen de Estado".
El homenaje se ha celebrado en el monolito que recuerda a las víctimas, al lado de la iglesia de San Francisco. Antes del mismo, se ha escuchado la grabación de la emisora policial de aquel día, en la que uno de los agentes dijo: "Ha sido una masacre".
El acto ha comenzado recordando el poema de García Lorca Eran las 5 de la tarde (la hora de los hechos de 1976 y la del homenaje de hoy). Se ha leído un comunicado en el que la asociación de víctimas ha asegurado que "trabajamos y seguiremos trabajando contra el olvido y la impunidad del crimen de Estado".
"Este acto es un homenaje a los que han mantenido viva la llama del 3 marzo durante 50 años. Estos muertos son de todo el pueblo de Vitoria. El modelo de impunidad español nos condenó al olvido, aunque hoy todos quieren salir en la foto".
También han subido al estrado para recibir un reconocimiento las personas que en 1984 colocaron el monolito, ubicado en el mismo lugar donde cayó asesinado uno de los 5 obreros, Pedro Martínez de Ocio.
Un monolito construido por sus compañeros de Forjas Alavesas, que tuvieron que colocar con "nocturnidad y cemento rápido", porque se lo impidió la policía en años anteriores. "Hoy es un encuentro para la memoria obrera", han subrayado.
