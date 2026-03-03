50 años de la masacre
Miles de personas recuerdan a los trabajadores asesinados en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976

En un acto, han prometido seguir “trabajando contra la impunidad del crimen de Estado”.
Varias personas durante una concentración por el 50 aniversario de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, a 3 de marzo de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). La manifestación está organizada por Martxoak 3 Elkartea y los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas y recuerda la matanza que la policía armada realizó reprimiendo una asamblea de obreros en huelga matando a cinco de ellos durante los primeros meses de la transición. Iñaki Berasaluce / Europa Press 03 MARZO 2026;MANI;PROTESTA;SINDICATOS;GAZTE BLOQUEA;EUSKADI;POLICÍA; 03/3/2026
Imagen de la concentración en recuerdo a las víctimas de la masacre. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Milaka pertsonak gogoratu dituzte 1976ko martxoaren 3an Gasteizen hildako langileak
Agencias | EITB

Varios miles de personas se han concentrado en un acto convocado por la asociación Martxoak 3 y varios sindicatos en recuerdo y homenaje a los trabajadores asesinados en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976, en un acto en que han prometido seguir "trabajando contra la impunidad del crimen de Estado".

El homenaje se ha celebrado en el monolito que recuerda a las víctimas, al lado de la iglesia de San Francisco. Antes del mismo, se ha escuchado la grabación de la emisora policial de aquel día, en la que uno de los agentes dijo: "Ha sido una masacre".

El acto ha comenzado recordando el poema de García Lorca Eran las 5 de la tarde (la hora de los hechos de 1976 y la del homenaje de hoy). Se ha leído un comunicado en el que la asociación de víctimas ha asegurado que "trabajamos y seguiremos trabajando contra el olvido y la impunidad del crimen de Estado".

"Este acto es un homenaje a los que han mantenido viva la llama del 3 marzo durante 50 años. Estos muertos son de todo el pueblo de Vitoria. El modelo de impunidad español nos condenó al olvido, aunque hoy todos quieren salir en la foto".

También han subido al estrado para recibir un reconocimiento las personas que en 1984 colocaron el monolito, ubicado en el mismo lugar donde cayó asesinado uno de los 5 obreros, Pedro Martínez de Ocio.

Un monolito construido por sus compañeros de Forjas Alavesas, que tuvieron que colocar con "nocturnidad y cemento rápido", porque se lo impidió la policía en años anteriores. "Hoy es un encuentro para la memoria obrera", han subrayado.

VITORIA, 03/03/2026.-El lehendakari, Imanol Pradales, (i) y a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, han depositado este martes un ramo de flores en el monolito en memoria de los cinco obreros muertos por disparos de la Policía Armada hace hoy 50 años en Vitoria. EFE / L. Rico
Pradales critica que los gobiernos hayan ocultado "debajo de la alfombra" el 3 de marzo y pide desclasificar documentos

El lehendakari ha pedido "verdad, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas" de la matanza del 3 de marzo de 1976, cuando se cumplen 50 años. "Necesitamos una memoria completa e inclusiva, porque solo así se podrá cerrar la herida aun abierta. El compromiso del Gobierno Vasco, y el mío, con las víctimas, es completo", ha recalcado.

