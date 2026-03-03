50 urte sarraskitik
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Milaka pertsonak gogoratu dituzte 1976ko martxoaren 3an Gasteizen hildako langileak

Ekitaldi batean, "Estatu krimenaren zigorgabetasunaren aurka lan egiten" jarraituko dutela azpimarratu dute.

Varias personas durante una concentración por el 50 aniversario de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, a 3 de marzo de 2026, en Vitoria, Álava, País Vasco (España). La manifestación está organizada por Martxoak 3 Elkartea y los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas y recuerda la matanza que la policía armada realizó reprimiendo una asamblea de obreros en huelga matando a cinco de ellos durante los primeros meses de la transición. Iñaki Berasaluce / Europa Press 03 MARZO 2026;MANI;PROTESTA;SINDICATOS;GAZTE BLOQUEA;EUSKADI;POLICÍA; 03/3/2026
18:00 - 20:00
Sarraskiaren biktimen omenezko kontzentrazioaren irudia. Argazkia: Europa Press
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Milaka pertsona bildu dira gaur, asteartean, Martxoak 3 elkarteak eta hainbat sindikatuk eta eragilek 1976ko martxoaren 3an Gasteizen eraildako langileak oroitzeko eta omentzeko deitutako ekitaldi batean. Horretan, "Estatu krimenaren zigorgabetasunaren aurka lanean" jarraituko dutela azpimarratu dute.

Biktimen omenezko monolitoan egin dute omenaldia, San Frantzisko elizaren ondoan. Horren aurretik, egun hartako polizia-irratiaren grabazioa entzun da, zeinetan agenteetako batek “sarraskia” izan zela esan zuen.

Garcia Lorcaren A las 5 de la tarde (1976ko gertakarien eta gaurko omenaldiaren ordua) poema gogoratuz hasi dute ekitaldia. Biktimen elkarteak komunikatu bat irakurri du, eta bertan adierazi duenez, "Estatu krimenaren ahanzturaren eta zigorgabetasunaren aurka lan egiten dugu eta lan egiten jarraituko dugu".

"Ekitaldi hau 50 urtez martxoaren 3ko sugarra bizirik mantendu dutenei egindako omenaldia da. Hildako hauek Gasteiz osokoak dira. Espainiako zigorgabetasun ereduak ahaztera kondenatu gintuen, nahiz eta gaur egun denek argazkian atera nahi duten".

Bost langileetako bat, Pedro Martinez de Ocio, hil zuten leku berean 1984an monolitoa jarri zuten pertsonak ere igo dira oholtzara, errekonozimendu bat jasotzeko.

Forjas Alavesas enpresako kideek egindako monolitoa da, "gauez eta zementu bizkorrez" jarri behar izan zutena, aurreko urteetan poliziak galarazi zielako. "Gaur langileen memoriarako topaketa-leku bat da", azpimarratu dute.

Martxoak 3 Gasteiz Araba Politika

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X