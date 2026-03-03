Milaka pertsonak gogoratu dituzte 1976ko martxoaren 3an Gasteizen hildako langileak
Ekitaldi batean, "Estatu krimenaren zigorgabetasunaren aurka lan egiten" jarraituko dutela azpimarratu dute.
Milaka pertsona bildu dira gaur, asteartean, Martxoak 3 elkarteak eta hainbat sindikatuk eta eragilek 1976ko martxoaren 3an Gasteizen eraildako langileak oroitzeko eta omentzeko deitutako ekitaldi batean. Horretan, "Estatu krimenaren zigorgabetasunaren aurka lanean" jarraituko dutela azpimarratu dute.
Biktimen omenezko monolitoan egin dute omenaldia, San Frantzisko elizaren ondoan. Horren aurretik, egun hartako polizia-irratiaren grabazioa entzun da, zeinetan agenteetako batek “sarraskia” izan zela esan zuen.
Garcia Lorcaren A las 5 de la tarde (1976ko gertakarien eta gaurko omenaldiaren ordua) poema gogoratuz hasi dute ekitaldia. Biktimen elkarteak komunikatu bat irakurri du, eta bertan adierazi duenez, "Estatu krimenaren ahanzturaren eta zigorgabetasunaren aurka lan egiten dugu eta lan egiten jarraituko dugu".
"Ekitaldi hau 50 urtez martxoaren 3ko sugarra bizirik mantendu dutenei egindako omenaldia da. Hildako hauek Gasteiz osokoak dira. Espainiako zigorgabetasun ereduak ahaztera kondenatu gintuen, nahiz eta gaur egun denek argazkian atera nahi duten".
Bost langileetako bat, Pedro Martinez de Ocio, hil zuten leku berean 1984an monolitoa jarri zuten pertsonak ere igo dira oholtzara, errekonozimendu bat jasotzeko.
Forjas Alavesas enpresako kideek egindako monolitoa da, "gauez eta zementu bizkorrez" jarri behar izan zutena, aurreko urteetan poliziak galarazi zielako. "Gaur langileen memoriarako topaketa-leku bat da", azpimarratu dute.
Alderdi guztiek, Voxek izan ezik, martxoaren 3ko biktimak omendu dituzte
EAJk dokumentu ofizialak osorik desklasifikatu ditzaten eskatu du. Arnaldo Otegik salatu du "Estatu-operazio” bat izan zela.
Franky tabernaren aholkulari fiskalak aitortu du Accionari faktura faltsuak egin zizkiola Koldoren alde
Miguel Moreno Purroyk agerraldia egin du astearte honetan Nafarroako Parlamentuan, herri-lanen lizitazioari buruz egiten ari diren ikerketa batzordean. 2016 eta 2018 urteen artean Koldo Garciari laguntzeko jardun zuela adierazi du, eta "oker" aritu zela aitortu arren, ukatu egin du ezein "ustelkeria sareren parte" izatea.
Espainiako Gobernuak gaitzetsi egin du martxoaren 3an, Gasteizen, Poliziak izandako "neurriz kanpoko jokabidea"
Aitor Esteban EAJko EBBren presidenteak akordioaren aurrean "etsita" dagoela adierazi du, eta Espainiako Gobernuari eskatu dio aitor dezala "Estatuak izan zuen papera". Javier Hurtado Arabako PSE-EEren idazkari nagusiak, berriz, babestu egin du Espainiako Gobernuak "memoria demokratikoarekin" duen konpromisoa.
Maider Etxebarria: "Martxoaren 3an zauri bat ireki zen Gasteizen"
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak "Polizia Armatu frankistaren neurriz kanpoko jarduna" gaitzetsi du. Franco hil arren, frankismoa bizirik zegoela adierazi du Etxeberriak. "Zoritxarrez, Gasteizen bere aurpegirik gaiztoena erakutsi zuen", gaineratu du.
Gobernuek martxoaren 3a “alfonbrapean” ezkutatu izana salatu du Pradalesek, eta dokumentuak desklasifikatzeko eskatu du
Lehendakariak “egia, justizia, aitortza eta biktimen erreparazioa” eskatu ditu 1976ko martxoaren 3ko sarraskitik 50 urte bete direnean. “Memoria oso eta inklusiboa behar dugu, horrela baino ezingo baita oraindik zabalik den zauria itxi. Biktimekiko Eusko Jaurlaritzaren eta neure konpromisoa erabatekoa da”, azpimarratu du.
Albiste izango dira: Martxoaren 3ko sarraskiak 50 urte, Gatazka Ekialde Hurbilean eta Makina-Erramintaren Azoka
Gaur Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honela azaldu zuen "The New York Times" egunkariak martxoaren 3ko sarraskia
Lau hamarkada lehenago Gernikako bonbardaketarekin egin bezala, The New York Times egunkariak mundu zabalean hedatu zuen Gasteizen izandako sarraskia, Henry Ginigerrek idatzitako kronika baten bidez.
Gasteiz aldatu zuen eguna: indarkeriaz eta zapalkuntzaz betetako 12 ordu
Erregimenak modu bortitzean zapaldu zituen langile mugimenduaren protestak, eta errepresio latza utzi zuen. Gasteiz aldatu zuten 12 orduen kronologia, hemen.
“Apaizen eta militarren" hiriak eztanda egin zuen eguna
Hiri eraberritua zen Gasteiz 1976ko martxoan. Hogei urtean biztanleria hirukoiztu egin zuen, eta langile mugimenduak indarra hartu zuen. Erregimena, ordea, aldaketa politiko eta sozialerako bulkada hura zapaltzen saiatu zen.