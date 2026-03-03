Pradales critica que los gobiernos hayan ocultado "debajo de la alfombra" el 3 de marzo y pide desclasificar documentos
El lehendakari ha pedido "verdad, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas" de la matanza del 3 de marzo de 1976, cuando se cumplen 50 años. "Necesitamos una memoria completa e inclusiva, porque solo así se podrá cerrar la herida aun abierta. El compromiso del Gobierno Vasco, y el mío, con las víctimas, es completo", ha recalcado.
El lehendakari, Imanol Pradales, ha pedido "verdad, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas" de la matanza del 3 de marzo de 1976, cuando se cumplen 50 años desde que la Policía Armada reprimiera una asamblea obrera que se celebraba en la iglesia de San Francisco de Asís del vitoriano barrio de Zaramaga, matara a cinco trabajadores e hiriera a cientos de personas. Además, ha denunciado que los "todos los Gobiernos de la democracia", de un color o de otro, han mantenido estos hechos "debajo de la alfombra", y ha reclamado la desclasificación de la documentación que se mantienen "bajo llave".
Pradales ha presidido en el Palacio de Villa Suso de Vitoria el acto de conmemoración de los 50 años de los dramáticos sucesos del 3 de Marzo de 1976 convocado por Gogora-Intituto de la Memoria, Derechos Humanos y Convivencia, junto a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José. También han intervenido el diputado general de Álava, Ramiro González, y la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz, Maider Etxebarria.
El lehendakari ha comenzado su discurso recordando que hace 50 años "cinco hijos de este país fueron asesinados a tiros de forma brutal: José Castillo García, Bienvenido Pereda Moral, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente y Pedro María Martínez Ocio". Eran, tal como ha explicado, cinco trabajadores en huelga, todos ellos jóvenes y "con toda la vida por delante".
También ha recordado que cientos de personas resultaron heridas, muchas de ellas graves y ha destacado que nadie fue juzgado, "no había responsables, no había Justicia", y ha dicho que es algo que todavía se les debe a las víctimas, familiares y allegados. "También a nosotros mismos, porque construir la memoria es consolidar la convivencia", ha añadido.
Por ello, ha denunciado "en voz alta aquella crueldad, la ocultación de lo ocurrido, y la indefensión de las víctimas", para alabar "la dignidad y el compromiso de las víctimas del 3 de marzo, su solidaridad en la defensa de los derechos laborales y de los más débiles en un momento muy difícil". "Medio millón de personas se unieron en nuestro país, asumiendo grandes riesgos, porque la huelga estaba prohibida, y solo había un sindicato legal: el que venía del franquismo", ha subrayado.
El lehendakari ha remarcado que "la verdad, la justicia, el reconocimiento y la reparación de las víctimas son principios fundamentales recogidos en los estatutos de la Fundación para el Memorial 3 de marzo".
"Hoy, 50 años después, por desgracia, queda aún un largo camino por recorrer para garantizarlos, un camino por el que llevan también trabajando sin descanso distintas asociaciones de Euskadi. Quienes cometieron aquellos crímenes, sabían bien lo que hacían. Basta con escuchar a los responsables policiales felicitarse por el, abro comillas, 'buen servicio', y jactarse por 'haber contribuido a la paliza más grande de la historia', 'después de pegar mil tiros'", ha añadido.
También se ha referido a las palabras del entonces ministro de Gobernación, Manuel Fraga, que proclamó "con orgullo" que 'la calle era suya', y aseguró que 'este triste ejemplo sirva de lección a todo el país'.
Ley de Secretos Oficiales
"Nos surgen mil preguntas: ¿Por qué ocurrió todo aquello? ¿Por qué se ocultó la verdad? ¿Por qué todos los Gobiernos de la democracia, sean de un color u otro, lo han mantenido continuamente debajo de la alfombra? ¿Por qué se desclasifica la verdad por fascículos? ¿Por qué son siempre las víctimas las grandes perjudicadas?", ha añadido.
Según ha enfatizado, "no hay un solo argumento que justifique esta sinrazón democrática, menos aún una Ley de Secretos Oficiales aprobada en plena Dictadura que carece de toda legitimidad democrática". "La memoria, para ser justa, debe ser completa. Exige abrir puertas y ventanas, sin dejar ninguna habitación bajo llave porque, si se mantiene la luz apagada, tan solo se estará contribuyendo a la desinformación, a crear bulos, mentiras o medias verdades", ha indicado.
Imanol Pradales cree que todavía es "mucho peor" que se ahonde en la revictimación "mientras no se esclarezca lo ocurrido y se juzgue a los responsables", creando "víctimas de primera, y de segunda". "Necesitamos una memoria completa e inclusiva, porque solo así se podrá cerrar la herida aun abierta. El compromiso del Gobierno Vasco, y el mío, con las víctimas, es completo. Es un compromiso personal, además de político e institucional", ha apuntado.
También lo es, ha declarado, "la puesta en marcha del Memorial 3 de marzo, desde la voluntad compartida de todos los miembros del Patronato, un centro que debe velar por la memoria completa, inclusiva y democrática", que "siendo de todas y todos, no puede ser ni instrumentalizado ni patrimonializado por ninguna de las partes".
Te puede interesar
Todos los partidos salvo Vox recuerdan a las víctimas del 3 de Marzo
El PNV ha pedido la desclasificación completa y no "elegida" de los documentos oficiales.
El asesor fiscal del bar Franky reconoce que emitió facturas ficticias a Acciona en favor de Koldo
Miguel Moreno Purroy comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha señalado que actuó, entre los años 2016 y 2018, para ayudar a Koldo García y que se "equivocó", pero también ha negado formar parte de "una trama corrupta".
El Gobierno de España condena la "actuación desproporcionada" de la Policía el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz
Asimimo, ha expresado su "reconocimiento y homenaje" a las personas fallecidas y a todas las que resultaron heridas en aquellos hechos, así como a sus familiares. La declaración institucional se leerá en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
"50 años después, aquella herida abierta nos recuerda la necesidad de reclamar verdad, justicia y reparación"
Maider Etxebarria, alcalde de Vitoria-Gasteiz, ha señalado que en la capital de la CAV y, sobre todo, en Zaramaga "descansa la memoria colectiva". "Vitoria-Gasteiz no olvida", ha añadido.
Será noticia: 50 años de la masacre del 3 de marzo, el Conflicto en Oriente Próximo y la Feria de la Máquina Herramienta
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La matanza del 3 de Marzo llegó a 'The New York Times'
El periódico neoyorquino, que en 1937 contó al mundo el bombardeo de Gernika, informó de la matanza de trabajadores en Vitoria-Gasteiz con una crónica de Henry Giniger.
Las 12 horas que desgarraron Vitoria-Gasteiz
El régimen reprimió de manera brutal las protestas del movimiento obrero y dejó un balance represivo brutal. Esta es la cronología de las 12 horas que cambiaron Vitoria-Gasteiz.
La ciudad de “curas y militares” que implosionó con el 3-M
Vitoria-Gasteiz era una ciudad nueva en marzo de 1976. En 20 años había triplicado su población y el movimiento obrero había cogido fuerza. El régimen se empeñó en reprimir aquella pulsión de cambio político y social.
Vitoria recordará de forma especial a las víctimas del 3 de marzo, en el 50 aniversario de la matanza
A las 17:00 tendrá lugar el principal acto de homenaje junto al monolito de Zaramaga, organizado por Martxoak 3, ELA, LAB, ESK y Steilas, y a las 18:30 arrancará una movilización desde la Catedral Nueva hasta la plaza de la Virgen Blanca. El Instituto de la memoria Gogora, por su parte, llevará a cabo un acto institucional por la mañana.