Vitoria recordará de forma especial a las víctimas del 3 de marzo, en el 50 aniversario de la matanza
Las instituciones, sindicatos, la mayoría de los partidos políticos y la ciudadanía en general recordarán este martes los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 cuando la Policía Armada irrumpió en la Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz para disolver una asamblea de trabajadores y mató a tiros a cinco de ellos en unos hechos en los que además resultaron heridas más de un centenar de personas.
Este año se cumple medio siglo de aquella masacre que la capital alavesa no ha olvidado y que año tras año recuerda, especialmente en homenaje a Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, los cinco trabajadores asesinados. Como en años anteriores, el punto central de los homenajes será el monolito que recuerda la masacre, ubicado en las inmediaciones de la iglesia.
Desde primera hora de la mañana, han confirmado su presencia allí con sus respectivas ofrendas florales representantes de todos los partidos políticos, excepto el PP y Vox, como Aitor Esteban (PNV), Arnaldo Otegi (EH Bildu), que estará acompañado de miembros del Sinn Féin, Javier Hurtado (PSE-EE) o Irene Montero (Podemos), entre otros.
Asimismo, en el monolito está citada toda la ciudadanía, a las 17:00 horas, para el homenaje que año tras año convocan la asociación de víctimas Martxoak 3, junto con los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas, los mismos que organizan la movilización que partirá de la Catedral Nueva a las 18:30 horas, donde hace cincuenta años se celebraron los funerales por los trabajadores asesinados, hasta la cercana plaza de la Virgen Blanca. La céntrica plaza acogerá un acto central con la participación de agentes sociales y culturales.
Por la mañana, el lehendakari, Imanol Pradales, que también hará una ofrenda floral en el monolito del barrio de Zaramaga, presidirá el acto institucional organizado por el Instituto de la memoria Gogora, al que asistirán representantes institucionales, sindicales y de las víctimas de los hechos.
Por su parte, los colectivos integrantes de Mugimendu Sozialista así como Ikama y Ernai han convocado diferentes movilizaciones para denunciar la masacre.
Te puede interesar
La matanza del 3 de Marzo llegó a 'The New York Times'
El periódico neoyorquino, que en 1937 contó al mundo el bombardeo de Gernika, informó de la matanza de trabajadores en Vitoria-Gasteiz con una crónica de Henry Giniger.
Las 12 horas que desgarraron Vitoria-Gasteiz
El régimen reprimió de manera brutal las protestas del movimiento obrero y dejó un balance represivo brutal. Esta es la cronología de las 12 horas que cambiaron Vitoria-Gasteiz.
La ciudad de “curas y militares” que implosionó con el 3-M
Vitoria-Gasteiz era una ciudad nueva en marzo de 1976. En 20 años había triplicado su población y el movimiento obrero había cogido fuerza. El régimen se empeñó en reprimir aquella pulsión de cambio político y social.
EH Bildu cree que el 'bloody sunday' es un referente para el 3 de marzo
Miembros de la coalicion soberanista se han reunido con una delegación de Irlanda del Norte y tras ese encuentro, el portavoz del Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha opinado que el Gobierno de Sánchez debería seguir el camino de David Cameron.
El equipo rectoral de EHU rechaza el "inaceptable" lanzamiento de botes de humo en el campus de Álava
Con motivo del aniversario este martes de la masacre de 3 de marzo, un grupo de estudiantes ha colocado botes de humo en cuatro facultades del campus alavés, lo que ha obligado a activar el protocolo y a desalojar las aulas. En un comunicado, el Rectorado ha asegurado que defiende el derecho del alumnado a expresar sus reivindicaciones, pero advierte de que "no se puede permitir que el derecho legítimo a la protesta sea secuestrado por métodos que atentan contra la seguridad" .
Desalojado el campus de EHU en Álava tras el lanzamiento de botes de humo
Sobre las 11:30 horas se han lanzado botes de humo en cuatro facultades del campus alavés. Ha sonado la alarma, se ha activado el protocolo y las aulas han sido desalojadas. Al parecer, podría tratarse de un acto de Ikasle Antolakunde Sozialista para anunciar una movilización para este martes, aniversario de la masacre del 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz.
Zapatero niega cualquier tipo de "relación" con Plus Ultra y desmiente reuniones con Ábalos u otras autoridades
El expresidente socialista ha comparecido este lunes en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'. Ante las preguntas de UPN sobre su vinculación con Plus Ultra, ha negado en varias ocasiones haber sido el facilitador del rescate de la aerolínea.
Juan Mari Aburto: “La tasa turística en Bilbao difícilmente entrará en vigor este año”
El alcalde de Bilbao reconoce que le gustaría activar la tasa turística en 2026 por el impacto económico que supondría, pero advierte de que los plazos administrativos lo hacen complicado. La ordenanza, previsiblemente, se aprobará para el próximo año. Aburto recuerda que el turismo representa ya el 8 % de la economía local y defiende que la recaudación servirá para mejorar la calidad de vida de los bilbaínos y reforzar el desarrollo y el empleo en la ciudad.
"No tiene sentido exigir una responsabilidad sobre el 3M a un Gobierno presidido por el PSOE cuando las víctimas fuimos nosotros"
Entrevistado en el programa Boulevard de Radio Euskadi, el secretario general del PSE-EE Eneko Andueza ha reprochado a aquellos que reclaman al Gobierno español la asunción de responsabilidad sobre la masacre del 3M que "sabemos en otros momentos de la historia, dónde estaban ellos y dónde estábamos nosotros".