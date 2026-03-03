Vitoria recordará de forma especial a las víctimas del 3 de marzo, en el 50 aniversario de la matanza

Las instituciones, sindicatos, la mayoría de los partidos políticos y la ciudadanía en general recordarán este martes los hechos ocurridos el 3 de marzo de 1976 cuando la Policía Armada irrumpió en la Iglesia de San Francisco de Asís de Vitoria-Gasteiz para disolver una asamblea de trabajadores y mató a tiros a cinco de ellos en unos hechos en los que además resultaron heridas más de un centenar de personas.

Este año se cumple medio siglo de aquella masacre que la capital alavesa no ha olvidado y que año tras año recuerda, especialmente en homenaje a Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, José Castillo y Bienvenido Pereda, los cinco trabajadores asesinados. Como en años anteriores, el punto central de los homenajes será el monolito que recuerda la masacre, ubicado en las inmediaciones de la iglesia.

Desde primera hora de la mañana, han confirmado su presencia allí con sus respectivas ofrendas florales representantes de todos los partidos políticos, excepto el PP y Vox, como Aitor Esteban (PNV), Arnaldo Otegi (EH Bildu), que estará acompañado de miembros del Sinn Féin, Javier Hurtado (PSE-EE) o Irene Montero (Podemos), entre otros.

Asimismo, en el monolito está citada toda la ciudadanía, a las 17:00 horas, para el homenaje que año tras año convocan la asociación de víctimas Martxoak 3, junto con los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas, los mismos que organizan la movilización que partirá de la Catedral Nueva a las 18:30 horas, donde hace cincuenta años se celebraron los funerales por los trabajadores asesinados, hasta la cercana plaza de la Virgen Blanca. La céntrica plaza acogerá un acto central con la participación de agentes sociales y culturales.

Por la mañana, el lehendakari, Imanol Pradales, que también hará una ofrenda floral en el monolito del barrio de Zaramaga, presidirá el acto institucional organizado por el Instituto de la memoria Gogora, al que asistirán representantes institucionales, sindicales y de las víctimas de los hechos.



Por su parte, los colectivos integrantes de Mugimendu Sozialista así como Ikama y Ernai han convocado diferentes movilizaciones para denunciar la masacre.