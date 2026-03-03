MARTXOAK 3
Modu berezian gogoratuko dituzte gaur martxoaren 3ko biktimak Gasteizen, sarraskiaren 50. urteurrenean

Ekitaldi nagusia 17:00etan egingo da, Zaramaga auzoan dagoen monolitoan, Martxoak 3 elkarteak eta ELA, LAB, ESK eta Steilas sindikatuek antolatuta. Ondoren, 18:30ean, martxa bat egingo dute Katedral Berritik Ama Zuriaren plazaraino. Goizean, berriz, Gogora institutuak deituta, ekitaldi instituzionala egingo da. 

 

La placa que declara la iglesia de San Francisco de Asís Lugar de Memoria Democrática, a 2 de marzo de 2026, en Vitoria, País Vasco (España). El reconocimiento al templo, escenario de los sucesos del 3 de marzo de 1976, se le concede “por su profunda trascendencia en el imaginario de las capas trabajadoras, por su expresión de resistencia a la opresión de la dictadura” y por ser “referente” de aquellos “horribles sucesos y asesinatos”, según versa la resolución. Iñaki Berasaluce / Europa Press 02/3/2026

Zaramaga auzoko monolitoa. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Martxoaren 3ko sarraskiaren urteurren bakoitza da berezia biktimentzat, baina aurtengoa are sentituagoa izango da. 50 urte bete dira Espainiako Poliziak San Frantzisko Asiskoaren elizan bilduta zeuden langileen aurka egin eta bost langile tiroka hil zituenetik. Ehun pertsona baino gehiago ere zauritu zituzten. 

Urtero bezala, Pedro Maria Martinez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda hildako langileen omenez Zaramaga auzoan jarrita dagoen monolitoa izango da omenaldien topaleku nagusia. Bertan, askotariko gizarte eragilek eta ordezkari politikok lore-eskaintzak egingo dituzte. 

Besteak beste, han izango dira Aitor Esteban (EAJ), Arnaldo Otegi (EH Bildu), Javier Hurtado (PSE-EE) edota Irene Montero (Podemos).  EH Bilduk jakinarazi du Sinn Fein Irlandako alderdiaren ordezkaritza bat ere bertaratuko dela. PPk eta Voxek, berriz, ez dute inor bidaliko. 

Martxoak 3 elkarteak, ELA, LAB, ESK eta Steilas sindikatuekin elkarlanean, antolatutakoa izango omenaldi nagusia, 17:00etan, eta herritar orori zabalduta dago. Ondoren, 18:30ean, martxa bat antolatu dute Katedral Berritik — orain 50 urte han egin ziren hildako langileen aldeko hileta elizkizunak— Ama Zuriaren plazaraino. Ekitaldi batekin emango diote amaiera. 

Goizean, berriz, Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak ekitaldi instituzionala antolatu du, Imanol Pradales lehendakaria buru dela. Horretara ere, erakundeetako, alderdietako eta sindikatuetako ordezkaritza zabala joango da, sarraskiko biktimekin eta horien senitartekoekin batera. Hitzordu hori 10:00etan izango da Villa Suso Jauregian.

Bestalde, Mugimendu Sozialistak, batetik, eta Ikama eta Ernai gazte antolakundeek, bestetik, hainbat mobilizazio deitu dizute. 

VITORIA, 02/03/2026.- Alumnos tras ser desalojados este lunes del campus de la Universidad del País Vasco (EHU) en Vitoria por los servicios de emergencia tras el lanzamiento en su interior de botes de humo, se han visto afectados cinco edificios del campus de la EHU. EFE / L. Rico
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

EHUko errektoretza taldeak "onartezintzat" jo du Arabako campusean ke poteak jaurti izana

Martxoaren 3ko sarraskiaren urteurrenaren bezperan, ikasle talde batek ke poteak jarri ditu Arabako campuseko lau fakultatetan, eta, ondorioz, protokoloa aktibatu dute eta ikasgelak hustu behar izan dituzte. Errektoretzak ohar bidez esan du ikasleen "aldarrikapenerako eta protestarako eskubidea" babesten duela, baina ez dituela onartuko "pertsonen segurtasunaren, bizikidetzaren eta gainerako unibertsitate-komunitatearen hezkuntzarako oinarrizko eskubidearen aurkako metodoak". 

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Juan Mari Aburto: “Bilboko turismo tasa nekez sartuko da indarrean aurten”

Bilboko alkateak onartu du 2026an aktibatu nahiko lukeela tasa turistikoa, horrek izango lukeen eragin ekonomikoagatik, baina ohartarazi du epe administratiboek zaildu egiten dutela. Ordenantza, ziurrenik, datorren urterako onartuko da. Aburtok gogorarazi du turismoa tokiko ekonomiaren % 8 dela, eta diru-bilketak bilbotarren bizi-kalitatea hobetzeko eta hiriko garapena eta enplegua indartzeko balioko duela.

