Modu berezian gogoratuko dituzte gaur martxoaren 3ko biktimak Gasteizen, sarraskiaren 50. urteurrenean
Ekitaldi nagusia 17:00etan egingo da, Zaramaga auzoan dagoen monolitoan, Martxoak 3 elkarteak eta ELA, LAB, ESK eta Steilas sindikatuek antolatuta. Ondoren, 18:30ean, martxa bat egingo dute Katedral Berritik Ama Zuriaren plazaraino. Goizean, berriz, Gogora institutuak deituta, ekitaldi instituzionala egingo da.
Martxoaren 3ko sarraskiaren urteurren bakoitza da berezia biktimentzat, baina aurtengoa are sentituagoa izango da. 50 urte bete dira Espainiako Poliziak San Frantzisko Asiskoaren elizan bilduta zeuden langileen aurka egin eta bost langile tiroka hil zituenetik. Ehun pertsona baino gehiago ere zauritu zituzten.
Urtero bezala, Pedro Maria Martinez Ocio, Francisco Aznar, Romualdo Barroso, Jose Castillo eta Bienvenido Pereda hildako langileen omenez Zaramaga auzoan jarrita dagoen monolitoa izango da omenaldien topaleku nagusia. Bertan, askotariko gizarte eragilek eta ordezkari politikok lore-eskaintzak egingo dituzte.
Besteak beste, han izango dira Aitor Esteban (EAJ), Arnaldo Otegi (EH Bildu), Javier Hurtado (PSE-EE) edota Irene Montero (Podemos). EH Bilduk jakinarazi du Sinn Fein Irlandako alderdiaren ordezkaritza bat ere bertaratuko dela. PPk eta Voxek, berriz, ez dute inor bidaliko.
Martxoak 3 elkarteak, ELA, LAB, ESK eta Steilas sindikatuekin elkarlanean, antolatutakoa izango omenaldi nagusia, 17:00etan, eta herritar orori zabalduta dago. Ondoren, 18:30ean, martxa bat antolatu dute Katedral Berritik — orain 50 urte han egin ziren hildako langileen aldeko hileta elizkizunak— Ama Zuriaren plazaraino. Ekitaldi batekin emango diote amaiera.
Goizean, berriz, Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak ekitaldi instituzionala antolatu du, Imanol Pradales lehendakaria buru dela. Horretara ere, erakundeetako, alderdietako eta sindikatuetako ordezkaritza zabala joango da, sarraskiko biktimekin eta horien senitartekoekin batera. Hitzordu hori 10:00etan izango da Villa Suso Jauregian.
Bestalde, Mugimendu Sozialistak, batetik, eta Ikama eta Ernai gazte antolakundeek, bestetik, hainbat mobilizazio deitu dizute.
