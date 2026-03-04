"El lehendakari Pradales intentará plantear temas de agenda propia en Bruselas"
Garazi Ayesta destaca que la industria cobrará un peso fundamental en la visita del lehendakari a Bruselas. Por la tarde, se reunirá con el primer ministro belga, y se espera que se ponga sobre la mesa el tema de la oficialidad del euskera en las instituciones europeas.
Sánchez: "La posición del Gobierno se resume en 'No a la guerra'"
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recalcado en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak. Ha advertido de que España "no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno".
Sánchez responderá a las 9:00 a la amenaza de Trump de romper el comercio con España
El presidente del Gobierno español comparecerá en Moncloa tras la escalada de tensión con Washington por la guerra de Irán y el uso de bases militares.
Pradales pide a Europa actuar como un actor global, rápido y de manera unida ante la crisis internacional
El lehendakari ha hecho estas declaraciones al comienzo el viaje de 48 horas que ha comenzado a Bruselas para participar en varios foros sobre políticas estratégicas y economía y en el que se reunirá con el primer ministro de Bélgica, Bart De Wever.
Miles de personas recuerdan a los trabajadores asesinados en Vitoria-Gasteiz el 3 de marzo de 1976
En un acto, han prometido seguir “trabajando contra la impunidad del crimen de Estado”.
Todos los partidos salvo Vox recuerdan a las víctimas del 3 de Marzo
El PNV ha pedido la desclasificación completa y no "elegida" de los documentos oficiales. Arnaldo Otegi ha señalado que el 3-M fue una "operación de Estado".
El asesor fiscal del bar Franky reconoce que emitió facturas ficticias a Acciona en favor de Koldo
Miguel Moreno Purroy comparece este martes en la Comisión de Investigación sobre licitación de obras públicas que se celebra en el Parlamento de Navarra, donde ha señalado que actuó, entre los años 2016 y 2018, para ayudar a Koldo García y que se "equivocó", pero también ha negado formar parte de "una trama corrupta".
El Gobierno de España condena la "actuación desproporcionada" de la Policía el 3 de marzo en Vitoria-Gasteiz
El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha mostrado su "decepción" por el acuerdo alcanzado, mientras que el secretario general del PSE-EE de Álava, Javier Hurtado, ha defendido el compromiso del Gobierno de España con la "memoria democrática".
"50 años después, aquella herida abierta nos recuerda la necesidad de reclamar verdad, justicia y reparación"
Maider Etxebarria, alcalde de Vitoria-Gasteiz, ha señalado que en la capital de la CAV y, sobre todo, en Zaramaga "descansa la memoria colectiva". "Vitoria-Gasteiz no olvida", ha añadido.
Pradales critica que los gobiernos hayan ocultado "debajo de la alfombra" el 3 de marzo y pide desclasificar documentos
El lehendakari ha pedido "verdad, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas" de la matanza del 3 de marzo de 1976, cuando se cumplen 50 años. "Necesitamos una memoria completa e inclusiva, porque solo así se podrá cerrar la herida aun abierta. El compromiso del Gobierno Vasco, y el mío, con las víctimas, es completo", ha recalcado.