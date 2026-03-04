Hoy es noticia
"El lehendakari Pradales intentará plantear temas de agenda propia en Bruselas"

Euskaraz irakurri: "Pradales lehendakaria agenda propioko gaiak planteatzen saiatuko da Bruselan"
author image

EITB

Última actualización

Garazi Ayesta destaca que la industria cobrará un peso fundamental en la visita del lehendakari a Bruselas. Por la tarde, se reunirá con el primer ministro belga, y se espera que se ponga sobre la mesa el tema de la oficialidad del euskera en las instituciones europeas. 

Sánchez: "La posición del Gobierno se resume en 'No a la guerra'"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recalcado en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak. Ha advertido de que España "no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno". 

VITORIA, 03/03/2026.-El lehendakari, Imanol Pradales, (i) y a la consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, han depositado este martes un ramo de flores en el monolito en memoria de los cinco obreros muertos por disparos de la Policía Armada hace hoy 50 años en Vitoria. EFE / L. Rico
Pradales critica que los gobiernos hayan ocultado "debajo de la alfombra" el 3 de marzo y pide desclasificar documentos

El lehendakari ha pedido "verdad, justicia, reconocimiento y reparación de las víctimas" de la matanza del 3 de marzo de 1976, cuando se cumplen 50 años. "Necesitamos una memoria completa e inclusiva, porque solo así se podrá cerrar la herida aun abierta. El compromiso del Gobierno Vasco, y el mío, con las víctimas, es completo", ha recalcado.

