"Pradales lehendakariak hainbat gai ekarri ditu Bruselara"

Garazi Ayestak adierazi du industriak berebiziko garrantzia hartuko duela lehendakaria Bruselara egiten ari den bisitan. Arratsaldean, Belgikako lehen ministroarekin bilduko da, eta euskara Europako erakundeetan ofizial izatea mahai gainean jartzea espero da.

Brusela Imanol Pradales Politika

