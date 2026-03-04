Feijóo se reúne con Aitor Esteban: "A mi me gusta el Estatuto de Gernika como es"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha mantenido una conversación “larga, sincera y respetuosa” con el líder del PNV, Aitor Esteban, ha señalado que le gusta el Estatuto de Gernika “como es”. También ha mostrado su preocupación por una posible reforma del mismo que tenga “la firma de Bildu”.

Fuentes del PNV, por su parte, han confirmado a EITB el encuentro, que enmarcan la cita en las reuniones habituales que suele mantener con "todos los partidos democráticos", pero no han detallado su contenido.

Esteban ha asistido este miércoles a una conferencia-coloquio de Feijóo en el Fórum Europa.Tribuna Euskadi, junto a su antecesor al frente del PNV, Andoni Ortuzar, y la vicelehendakari primera, Ibone Bengoetxea.

Preguntado por las negociaciones del PNV con el PSE-EE y EH Bildu sobre la reforma del Estatuto vasco, y si su partido la apoyaría en el Congreso, Feijóo ha abogado por “no dejarse llevar por la moda de las reformas estatutarias”.

Los textos vigentes fueron fruto de “un gran consenso” y han facilitado “las mayores cotas de autonomía y prosperidad”, ha recordado.

Ha advertido del “riesgo de fractura social” si una posible reforma estatutaria “tiene la firma de Bildu”. «Veremos si se concreta», ha señalado.

El proyecto del PP para Euskadi "no es para hacerlo más independiente, sino más próspero, y las políticas económicas e industriales de su partido y el PNV "coincidían", ha destacado.

Feijóo ha reconocido que le “cuesta entender” y le “sorprende” que el PNV se haya convertido en “socio permanente del sanchismo”, por las “muchas incompatibilidades y pocas coincidencias” entre ambas partes

Y ha destacado que mantiene una relación de “lealtad” y de “respeto sincero” con el partido liderado por Esteban.