Feijoo Aitor Estebanekin bildu da: "Niri Gernikako Estatutua bere horretan gustatzen zait"

PPren presidenteak adierazi du kezkaturik dagoela “Bilduk sinatuko” omen duen erreforma dela eta. EAJko iturriek, bestalde, bi buruek bilera izan dutela baieztatu diote EITBri. "Alderdi demokratiko guztiekin" egin ohi dituela bilerak adierazi dute, eta ez dute edukiari buruzko zehaztasunik eman.

Alberto Núñez Feijóo saluda a Aitor Esteban
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Alberto Nuñez Feijoo PPren presidenteak Aitor Esteban EAJren buruarekin elkarrizketa “luzea, zintzoa eta errespetuzkoa” izan duela esan du, eta Gernikako Estatutua “bere horretan” gustatzen zaiola nabarmendu du. Era berean, adierazi du kezkaturik dagoela “Bilduk sinatuko” omen duen erreforma dela eta.

Esteban Feijooren hitzaldi-solasaldi batean izan da asteazken honetan, Europa Forumeko Tribuna Euskadi delakoan, eta EAJko iturriek bi buruek bilera izan dutela baieztatu diote EITBri. "Alderdi demokratiko guztiekin" egin ohi dituela bilerak adierazi dute, eta ez dute edukiari buruzko zehaztasunik eman. 

EAJk PSE-EErekin eta EH Bildurekin EAEko Estatutuaren erreformari buruzko negoziazioei buruz eta bere alderdiak Kongresuan babestuko ote duen galdetuta, Feijook esan du “estatutuen erreformen modari men ez egitearen” alde dagoela.

Indarrean dauden testuak “adostasun handi” baten emaitza dira, esan du, “autonomia eta oparotasuna” erraztu dutenak.

PPren presidentean ohartarazi du Estatutuen erreforma “Bilduk sinatuko balu haustura soziala” ekarriko lukeela. “Ikusiko dugu zer gertatzen den”, adierazi du.

Feijook aitortu du “kosta” egiten zaiola ulertzea, eta “harritu” egiten duela EAJ “sanchismoaren etengabeko bazkide” bihurtu izana, bi aldeen artean “bateragarriak ez diren eta koinditzentzia gutxi duten” gauzak daudelako.

Amaitzeko, nabarmendu du “leialtasun” eta “errespetu zintzoa” dituela Esteban buru duen alderdiarekiko. 

EAJ Psoe Alberto Núñez Feijóo Politika

Sanchezek "gerrari ez" leloa defendatu du, eta adierazi du ez dela Trumpen "errepresalien beldur"

AEBk eta Israelek Irani egindako erasoaren harira egindako adierazpen instituzional batean, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak azpimarratu du Espainiaren jarrera argia dela: nazioarteko zuzenbidea ez errespetatzea arbuiatzea eta iraganeko akatsetan erortzea saihestea. Ohartarazi duenez, Espainia "ez da munduarentzat txarra den zerbaiten konplize izango, baten baten errepresalien beldurragatik soilik".

Jauregi Trump
Jauregik uste du Trumpek "oztopoak" izango lituzkeela Espainiarekiko merkataritza harremanak eteteko, Europa "merkatu bakarra" delako

Mikel Jauregi Eusko Jaurlaritzako Industria, Trantsizio Energetiko eta Jasangarritasun sailburuak Euskadi Irratian esan du Trumpek "zail" izango lukeela Espainiaren kontrako merkataritza blokeoa aplikatzeko, Europa "merkatu bakarra" delako. Europaren indarra "batasunean" dagoela nabarmendu du. Hala ere, adierazi du AEBko Gobernuak "neurri indibidualekin min egin dezakeela".

