Oriente Próximo
La comparecencia de Sánchez, en cinco titulares

Pedro Sánchez
18:00 - 20:00
Pedro Sánchez. Foto: Europa Press.
Euskaraz irakurri: Sanchezen agerraldia, bost titularretan

Última actualización

Pedro Sánchez ha recuperado ante el conflicto en Oriente Medio el lema del "No a la guerra" popularizado con la invasión de Irak en 2003 y ha advertido de que España no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno, en clara referencia a Donald Trump.

Pedro Sánchez Irán Donald Trump

18:00 - 20:00
Sánchez defiende el "No a la guerra" y advierte a Trump de que no teme "represalias"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha recalcado en una declaración institucional con motivo del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que la posición de España es clara, rechazando que no se respete el derecho internacional y evitando caer en errores del pasado como los que asegura que hubo en la guerra de Irak. Ha advertido de que España "no será cómplice de algo malo para el mundo solo por miedo a las represalias de alguno". 

Jauregi Trump
18:00 - 20:00
Jauregi cree que Trump tendría "dificultades" en su embargo comercial a España porque Europa "es un mercado único"

El consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad Mikel Jauregia, ha asegurado que Donald Trump tendría "dificultades" para aplicar el bloqueo comercial, y ha subrayado que la fortaleza de Europa "está en la unión". No obstante, ha advertido de que el Gobierno de EEUU puede adoptar "medidas individuales que también pueden hacer daño".

