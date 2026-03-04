Hoy es noticia
CONFLICTO EN ORIENTE PRÓXIMO
Sánchez responderá a las 9:00 a la amenaza de Trump de romper el comercio con España

El presidente del Gobierno español comparecerá en Moncloa tras la escalada de tensión con Washington por la guerra de Irán y el uso de bases militares.
Washington, DC (USA), 03/03/2026.- US President Donald Trump (R) and German Chancellor Friedrich Merz hold a bilateral meeting in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 03 March 2026. (Alemania) EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Merz junto a Trump, en la reunión de ayer. Foto: EFE
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ofrecerá este miércoles a las 9:00 horas una declaración institucional para dar respuesta a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha planteado cortar las relaciones comerciales con España e incluso imponer embargos.

La comparecencia llega un día después de que Trump arremetiera contra el Ejecutivo español por su negativa a permitir el uso de las bases de Rota y Morón en la operación contra Irán y por su postura crítica ante la intervención militar. En ese contexto, el mandatario estadounidense ha asegurado que podría “parar todo” lo relacionado con España “hoy mismo” y ha insistido en que su país “no necesita nada” de su socio europeo.

En las primeras horas tras esas declaraciones, Moncloa ha optado por la prudencia y ha reiterado que España mantiene una relación comercial histórica y mutuamente beneficiosa con Estados Unidos. Además, el Ejecutivo ha defendido que cumple con todos los compromisos adquiridos en el marco de la OTAN y la defensa europea.

Fuentes del Gobierno español han advertido de que, si Washington decide revisar o romper la relación bilateral, deberá hacerlo respetando la legalidad internacional, a las empresas y los acuerdos entre la Unión Europea y Estados Unidos.

Pese a la cautela inicial, el Ejecutivo se toma en serio la amenaza y asegura que dispone de mecanismos para amortiguar el impacto económico, apoyar a los sectores afectados y diversificar las cadenas de suministro.

La crisis diplomática se ha visto agravada también por las críticas de Trump al nivel de gasto militar de España y por su insistencia en que algunos aliados europeos, entre ellos España, no cumplen con los objetivos fijados dentro de la OTAN.

