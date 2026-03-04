Albiste da
Sanchezek 9: 00etan erantzungo dio Trumpi, Espainiarekin merkataritza eteteko mehatxua egin baitu

Espainiako Gobernuko presidenteak agerraldia egingo du Moncloan, Irango gerraren eta base militarren erabileraren ondorioz Washingtonekin tentsioa areagotu ostean.
Washington, DC (USA), 03/03/2026.- US President Donald Trump (R) and German Chancellor Friedrich Merz hold a bilateral meeting in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 03 March 2026. (Alemania) EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak adierazpen instituzionala egingo du asteazken honetan, 9:00etan, Donald Trump AEBko presidentearen mehatxuei erantzuna emateko.

Agerraldia Trumpek Espainiako Exekutiboaren aurka egin eta biharamunean etorriko da, ez baitu Rota eta Moronen baseak Iranen aurkako operazioan erabiltzen utziko eta esku-hartze militarraren aurrean duen jarrera kritikoagatik.

Adierazpen horien osteko lehen orduetan, Moncloak zuhurtziaren alde egin du, eta berretsi du Espainiak harreman komertzial historikoa duela AEBekin. Gainera, Exekutiboak defendatu du NATOren esparruan eta Europaren defentsan hartutako konpromiso guztiak betetzen dituela.

Espainiako Gobernuko iturriek ohartarazi dutenez, Washingtonek aldebiko harremana berrikustea edo haustea erabakitzen badu, nazioarteko legedia errespetatu beharko du, baita enpresak eta Europar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko akordioak ere.

Hasierako zuhurtasuna gorabehera, Espainiako Gobernuak serio hartu du mehatxua, eta ziurtatu du badituela mekanismoak inpaktu ekonomikoa arintzeko, eragindako sektoreei laguntzeko eta hornidura-kateak dibertsifikatzeko.

Krisi diplomatikoak okerrera egin du, baita ere, Trumpek Espainiaren gastu militarra kritikatu duelako eta Europako aliatu batzuek, tartean Espainiak, NATOren barruan ezarritako helburuak betetzen ez dituztelako.

