Sanchezek 9: 00etan erantzungo dio Trumpi, Espainiarekin merkataritza eteteko mehatxua egin baitu
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak adierazpen instituzionala egingo du asteazken honetan, 9:00etan, Donald Trump AEBko presidentearen mehatxuei erantzuna emateko.
Agerraldia Trumpek Espainiako Exekutiboaren aurka egin eta biharamunean etorriko da, ez baitu Rota eta Moronen baseak Iranen aurkako operazioan erabiltzen utziko eta esku-hartze militarraren aurrean duen jarrera kritikoagatik.
Adierazpen horien osteko lehen orduetan, Moncloak zuhurtziaren alde egin du, eta berretsi du Espainiak harreman komertzial historikoa duela AEBekin. Gainera, Exekutiboak defendatu du NATOren esparruan eta Europaren defentsan hartutako konpromiso guztiak betetzen dituela.
Espainiako Gobernuko iturriek ohartarazi dutenez, Washingtonek aldebiko harremana berrikustea edo haustea erabakitzen badu, nazioarteko legedia errespetatu beharko du, baita enpresak eta Europar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko akordioak ere.
Hasierako zuhurtasuna gorabehera, Espainiako Gobernuak serio hartu du mehatxua, eta ziurtatu du badituela mekanismoak inpaktu ekonomikoa arintzeko, eragindako sektoreei laguntzeko eta hornidura-kateak dibertsifikatzeko.
Krisi diplomatikoak okerrera egin du, baita ere, Trumpek Espainiaren gastu militarra kritikatu duelako eta Europako aliatu batzuek, tartean Espainiak, NATOren barruan ezarritako helburuak betetzen ez dituztelako.
Zure interesekoa izan daiteke
Lehendakariak "ahots bakarrarekin" aritzeko eskatu dio Europari Ekialde Hurbileko gerraren aurrean
Lehendakariak Bruselara hasi duen 48 orduko bidaiaren hasieran egin ditu adierazpenok. Estrategia politikoei eta ekonomiari buruzko hainbat bileretan parte hartuko du eta Bart De Wever Belgikako lehen ministroarekin bilduko da.
Milaka pertsonak gogoratu dituzte 1976ko martxoaren 3an Gasteizen hildako langileak
Ekitaldi batean, "Estatu krimenaren zigorgabetasunaren aurka lan egiten" jarraituko dutela azpimarratu dute.
Alderdi guztiek, Voxek izan ezik, martxoaren 3ko biktimak omendu dituzte
EAJk dokumentu ofizialak osorik desklasifikatu ditzaten eskatu du. Arnaldo Otegik salatu du "Estatu-operazio” bat izan zela.
Franky tabernaren aholkulari fiskalak aitortu du Accionari faktura faltsuak egin zizkiola Koldoren alde
Miguel Moreno Purroyk agerraldia egin du astearte honetan Nafarroako Parlamentuan, herri-lanen lizitazioari buruz egiten ari diren ikerketa batzordean. 2016 eta 2018 urteen artean Koldo Garciari laguntzeko jardun zuela adierazi du, eta "oker" aritu zela aitortu arren, ukatu egin du ezein "ustelkeria sareren parte" izatea.
Espainiako Gobernuak gaitzetsi egin du martxoaren 3an, Gasteizen, Poliziak izandako "neurriz kanpoko jokabidea"
Aitor Esteban EAJko EBBren presidenteak akordioaren aurrean "etsita" dagoela adierazi du, eta Espainiako Gobernuari eskatu dio aitor dezala "Estatuak izan zuen papera". Javier Hurtado Arabako PSE-EEren idazkari nagusiak, berriz, babestu egin du Espainiako Gobernuak "memoria demokratikoarekin" duen konpromisoa.
Maider Etxebarria: "Martxoaren 3an zauri bat ireki zen Gasteizen"
Maider Etxebarria Gasteizko alkateak "Polizia Armatu frankistaren neurriz kanpoko jarduna" gaitzetsi du. Franco hil arren, frankismoa bizirik zegoela adierazi du Etxeberriak. "Zoritxarrez, Gasteizen bere aurpegirik gaiztoena erakutsi zuen", gaineratu du.
Gobernuek martxoaren 3a “alfonbrapean” ezkutatu izana salatu du Pradalesek, eta dokumentuak desklasifikatzeko eskatu du
Lehendakariak “egia, justizia, aitortza eta biktimen erreparazioa” eskatu ditu 1976ko martxoaren 3ko sarraskitik 50 urte bete direnean. “Memoria oso eta inklusiboa behar dugu, horrela baino ezingo baita oraindik zabalik den zauria itxi. Biktimekiko Eusko Jaurlaritzaren eta neure konpromisoa erabatekoa da”, azpimarratu du.
Albiste izango dira: Martxoaren 3ko sarraskiak 50 urte, Gatazka Ekialde Hurbilean eta Makina-Erramintaren Azoka
Gaur Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Honela azaldu zuen "The New York Times" egunkariak martxoaren 3ko sarraskia
Lau hamarkada lehenago Gernikako bonbardaketarekin egin bezala, The New York Times egunkariak mundu zabalean hedatu zuen Gasteizen izandako sarraskia, Henry Ginigerrek idatzitako kronika baten bidez.