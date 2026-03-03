Ekialde hurbila

Trumpek Espainiarekin merkataritza eteteko mehatxua egin du, Iranen gerrari buruz duen jarreragatik

El Ejecutivo español ha respondido a Trump que cumple sus compromisos con la OTAN y con la defensa europea, y le ha advertido que, si quiere revisar la relación bilateral, deberá respetar la legalidad internacional y los acuerdos entre la UE y Estados Unidos.
Washington, DC (USA), 03/03/2026.- US President Donald Trump holds a bilateral meeting with German Chancellor Friedrich Merz (not pictured) in the Oval Office at the White House in Washington, DC, USA, 03 March 2026. (Alemania) EFE/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Donald Trump, gaur, Etxe Zurian. Argazkia: Efe

author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Ameriketako Estatu Batuetako presidente Donald Trumpek astearte honetan gogor egin du Espainiako Gobernuaren aurka, Iranen gerraren aurrean hartu duen jarreragatik, eta enbargo bat ezartzeko eta aldebiko merkataritza-harreman guztiak amaitzeko mehatxua egin du. Izan ere, esan duenez, bere herrialdeak “ez du ezer behar” Espainiatik, eta “aliatu txartzat” jo du.

Pedro Sanchezen Gobernuak Rota (Cádiz) eta Moron de la Fronterako (Sevilla) base militarrak Irani erasotzeko erabiltzea baimentzeari eman dion ezezkoa ez du ongi hartu agintari errepublikanoak. Etxe Zurian, Alemaniako kantziler Friedrich Merzekin egindako bilera batean, Trumpek adierazi du ez duela Espainiarekin “zerikusirik izan nahi”.

Bestalde, Espainiako Exekutiboak Trumpi erantzun dio NATOn eta Europako defentsan dituen konpromisoak betetzen dituela, eta ohartarazi dio, harreman bilaterala berrikusi nahi badu, nazioarteko zuzenbidea eta Europar Batasunaren eta AEBren arteko akordioak errespetatu beharko dituela. Ildo horretan, Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezek iragarri du asteazken honetan, 09:00etan, Moncloako jauregian agerraldia egingo duela adierazpen instituzional bat egiteko eta azken gertakariei buruz duen iritzia azaltzeko.

Merkataritzako bozeramaile komunitario Olof Gillek, Trumpek Espainiari buruz esandakoen harira galdetuta, adierazi du Europako Batzordeak espero duela AEBk beren merkataritza-konpromisoak errespetatzea, eta ziurtatu du “Europar Batasunaren interesak erabat babestuta” egon daitezen zainduko duela.

Enbargo posible baten mehatxua

Etxe Zurian, Merzen ondoan eserita, eta Iranen aurkako operazioa hasi zenetik prentsaren aurrean egin dituen lehen adierazpenetan, Trumpek kritikatu du Madril ez dela AEBrekin “adiskidetsu” izan.

“Espainiarekin lotutako guztia geldi dezaket, Espainiarekin lotutako negozio guztiak; geldiarazteko eskubidea dut. Enbargoak. Haiekin nahi dudana egiten dut, eta Espainiarekin ere egin genezake. Merkataritza guztia etengo dugu”, ziurtatu du.

Ondoren, Trumpek Ogasun idazkari Scott Bessenti galdetu dio Espainiari enbargo bat ezartzeko aukeraz, eta honek azaldu du AEBtako Auzitegi Gorenak “berretsi” egin duela presidenteak halako neurriak ezartzeko duen “gaitasuna”.

Teheranen aurkako lehen erasoen ondoren, Espainiako Gobernuko presidenteak gaitzetsi egin zuen AEBk eta Israelek Iranen egindako ekintza militar bateratua, uste baitu “nazioarteko ordena are ziurgabeago eta oldarkorrago” bihurtzen laguntzen duela.

Trumpek, ordea, kontrakoa esan du: Espainiak ez du AEBk behar duten ezer. “Jende aparta dute, baina lidergo handi bat falta zaie”, adierazi du.

Espainiak legea betetzea exijitu du

Espainiako Exekutiboko iturriek errepublikanoaren mehatxuen aurrean erreakzionatu dute, eta azpimarratu dute AEBtako administrazioak Espainiarekiko harremana berrikusi nahi badu, enpresa pribatuen autonomia, nazioarteko zuzenbidea eta Europar Batasunaren eta AEBren arteko akordioak errespetatuz egin beharko duela.

Bestalde, PPko buruak, Alberto Nuñez Feijook, adierazi du Espainia “herrialde fidagarria” dela, “askatasunarekin eta Mendebaldeko balioekin konprometitua”, eta “bere Gobernu txarra baino askoz gehiago” dela.

Rota eta Morongo baseen inguruko polemika

Espainiaren titulartasunekoak diren arren, AEBk erabiltzen dituzten baseak dira Rota eta Morongoak, betiere Nazio Batuen Gutunaren barruan ez dauden operazioetarako.

“Eta orain Espainiak esan du ezin ditugula haien baseak eta abar erabili. Erabili nahi bagenitu, erabili genitzake. Besterik gabe, hegan joan eta erabili egin genitzake. Inork ez digu esango ez ditugula erabiliko”, adierazi du errepublikanoak.

Defentsa ministro Margarita Roblesek astelehenean gogoratu zuen Washingtonekin baseak erabiltzeko sinatutako hitzarmenak nazioarteko zuzenbidearen esparruan jardutea ahalbidetzen duela, baina ez armada batek modu unilateralean jarduten duenean.

Bestalde, Atzerri Arazoetako ministro Jose Manuel Albaresen arabera, Espainiak “azken hitza” du gai honetan: “Ez ditugu gure baseak ezertarako utziko, tratatuan jasota ez badago edo NBEren Gutunean tokirik ez badu”.

Trumpek adierazpenak egin aurretik, Gobernuak esan zuen “ezinezkotzat” jotzen zuela bere jarrerak “ondoriorik” ekarriko zuenik.

Espainia, “bazkide txarra”

AEBren eta Espainiaren arteko tentsio diplomatikoak areagotu egin dira, Trumpek dioenez, Espainia delako bere BPGaren % 5era arte defentsa-gastua handitzeko konpromisorik hartu ez duen NATOko bazkide “bakarra”; Trumpek berriz ere kritikatu du hori astearte honetako bileran.

“Europako nazio batzuk lagungarri handiak izan dira, eta beste batzuk, batere ez”, esan du astearte honetan Trumpek; eta gaineratu du “Europako herrialde batzuk, Espainia kasu, oso txarrak izan direla”.

Merzek, bere aldetik, adierazi du Espainiako Exekutiboa “konbentzitzen” saiatzen ari dela partida horretan gastu handiagoa konprometitu dezan; haren ustez, “segurtasun komunaren parte” delako NATOko kideentzat, eta “denek bete behar” dituztelako kopuru horiek.

