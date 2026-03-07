GIPUZKOA

Acto de recuerdo a Isaías Carrasco en Arrasate, asesinado por ETA hace 18 años

Isaias Carrasco omendu dute Arrasaten, ETAk hil zuela 18 urte bete direnean
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Isaias Carrasco omendu dute Arrasaten, ETAk hil zuela 18 urte bete direnean
Eneko Andueza ha pedido a quienes creyeron que la violencia y la democracia eran compatibles que lleven a cabo un recorrido ético. Además de varios socialistas, han participado en el homenaje el entorno de Isaías Carrasco, representantes del Gobierno Vasco y miembros de EH Bildu. 

