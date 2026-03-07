Isaias Carrasco omendu dute Arrasaten, ETAk hil zuela 18 urte bete direnean
Biolentzia eta demokrazia bateragarri zirela pentsatu zutenei ibilbide etikoa burutzeko eskatu die Eneko Anduezak. PSE-EEko kideak, Eusko Jaurlaritzako ordezkariak eta EH Bilduko zenbait kargudun izan dira omenaldian, Isaias Carrascoren ingurukoekin batera.
Dagokien lekua hartzeko eskatu die EAJk emakume gazteei
Euzko Alderdi Jeltzaleak emakumezko buruzagiak bildu ditu Bilbon egin duten ekitaldian, "Emakumeon indar infinitua" lelopean. Emakumeek esparru guztietan dagokien lekua "oztoporik gabe" betetzearen alde egin dute bertan. Zientzia, kultura edo beste arlo batzuetan lan egiteko deia egin die gazteei, euren lidergoa "ezinbestekoa" delako euskal nazioak "aurrera egin dezan".
Javier De Andresek PPko emakumeen ondarea defendatu eta "monterismoa" kritikatu du
EAEko PPko buruak ezkerrak "hautsi duen guztia berreraikitzea" eta "sexismotik aldentzea eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasun harremana bilatzea" eskatu du.
EH Bilduk esan du inoiz baino beharrezkoagoa dela M8an kalera ateratzea
Emakumeen Nazioarteko Egunaren bezperan, EH Bilduk bat egin du Euskal Herriko Mugimendu Feministak antolatutako mobilizazioekin. Nerea Kortajarena EH Bilduren Programa zuzendariak adierazi du eskuin-muturrari argi esan behar zaiola ez dutela inolako atzerapausorik onartuko. Berdintasun erreala lortzeko urratsak ematen segi beharra dagoela gaineratu du.
1.000 biztanle baino gutxiagoko herrietako udal zerrendek parekidetasuna errespetatu beharko dute Iparraldean
Frantziako Gobernuak 1.000 biztanletik beherako udalerrietako zerrendetan derrigorrezko parekotasuna ezarri du, banakako hautagai-zerrendekin eta boto irekiarekin amaituta. Erreforma horrek tokiko politika feminizatzea du helburu, baina Ipar Euskal Herriko landa-herri askotan hautsak harrotu ditu erabakiak.
Sanchezek "gerrari ez" leloa berretsi du, eta nazioarteko legediaren kontrako ekintzarik ez duela babestuko gaineratu du
Espainiako Gobernuko presidenteak "gerrari ez" leloa berretsi du Espainiaren eta Portugalen arteko goi-bileran. Sanchezek azpimarratu du "errespetua" duela AEBrekiko eta horren gizartearekiko, baina Espainiako Gobernuaren jarrera argia dela azpimarratu du.
Aitor Esteban: "PPrekin beti izan dira elkarrizketak, ez dira inoiz eten"
EBBko presidentearen ustez, "PPrekin elkarrizketarik ez zegoela esateko nolabaiteko irrika zegoen". "EAJ zentralitatean dago, eta gure ardura da kanalak irekita izatea", gaineratu du Estebanek ETB2ko "En Jake" saioan.
Puente ministroaren ustez, ez da arazorik egongo 'Euskal Y-a' 3-4 urtetan amaitzeko
Oscar Puente Espainiako Garraio ministroak adierazi du Euskal Yaren lanak "azken txanpan" sartu direla eta ez dagoela "hiruzpalau urtetan" amaitzeko oztoporik. AHTarekin "iltzatuta duen arantza" Frantzia dela esan du, baina Philippe Tabarot Frantziako egungo ministroa Europako Korridore Atlantikoa osatzeko azpiegitura Frantzian jarraitzearen aldekoa dela uste du.
Pradalesek "feminismoaren erabilera alderdikoia saihesteko" eskatu dio EH Bilduri, eta "guztion artean berdintasunean aliantzak ehuntzeko"
Imanol Pradales lehendakariak feminismoaren "erabilera alderdikoia eta nagusitasun morala" saihesteko eskatu dio EH Bilduri, eta "feminismoaren bandera hartzea" egotzi dio. Era berean, dei egin dio "denon artean" berdintasunean "aliantzak" ehuntzeko.
Itziar Carrocera (EAJ) izendatu dute Santurtziko alkate, PSE-EEren bost boto zuriekin
Alkatetza "ilusioz" hartu du jeltzaleak, eta zailtasunez jakitun: "Dena emango dut herriaren alde lanean".