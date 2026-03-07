8 DE MARZO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Javier de Andrés defiende el legado de las mujeres del PP y critica el “monterismo”

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Javier de Andresek PPko emakumeen ondarea defendatu du eta "monterismoa" kritikatu du
author image

EITB

Última actualización

El líder del PP de la CAV ha abogado por “reconstruir todo lo que ha roto” la izquierda, y “alejar del sexismo y buscar la relación de igualdad” entre hombres y mujeres.

Día Internacional de la Mujer PP Vasco Política

Te puede interesar

Óscar Puente
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

El ministro Puente pone en 3 o 4 años el horizonte para finalizar la Y vasca

El ministro español de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que la Y vasca está "en la recta final" y no hay obstáculos para concluirla en "tres o cuatro años". Además, ha precisado que "la espinita clavada" con el TAV es Francia, pero cree que el actual ministro galo Philippe Tabarot apuesta por la continuidad en el país vecino de la infraestructura, que forma parte del Corredor europeo Atlántico.
Cargar más
Publicidad
X