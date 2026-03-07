M8

Javier De Andresek PPko emakumeen ondarea defendatu eta "monterismoa" kritikatu du

18:00 - 20:00
EITB

EAEko PPko buruak ezkerrak "hautsi duen guztia berreraikitzea" eta "sexismotik aldentzea eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasun harremana bilatzea" eskatu du.

Emakumeen Nazioarteko Eguna Euskadiko Alderdi Popularra Politika

