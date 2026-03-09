El PNV insta al Gobierno de España a analizar "la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos" y le pide un plan de viabilidad
El PNV ha registrado en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley con medidas "en defensa de la competitividad de la industria" para que se garantice "su sostenibilidad en el contexto geopolítico actual" y en la que se recoge una petición para que el Ejecutivo español analice "en coordinación con la empresa y las administraciones competentes, la reestructuración de la deuda de Tubos Reunidos con la SEPI o la adaptación de sus condiciones financieras, vinculándola a un plan de viabilidad industrial y al mantenimiento del empleo".
Según ha informado la formación jeltzale en un comunicado, la pertinencia de la medida viene motivada debido a que la industria "ya afrontaba dificultades en el conjunto del Estado por el elevado coste de la electricidad y lleva tiempo reclamando medidas para avanzar hacia precios energéticos más competitivos".
Dichas dificultades se han visto agravadas "por la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, y ahora la última crisis en Oriente Medio", por lo que, entiende, se requiere "ofrecer una respuesta a la industria que le permita competir en el mercado internacional".
En el documento, el PNV explica que el caso de Tubos Reunidos "refleja de forma clara los retos estructurales que afronta la industria siderúrgica y electrointensiva", y considerando "tanto el contexto internacional como los desafíos específicos del sector en el Estado", los jeltzales ven necesario "adoptar medidas que refuercen su competitividad, garanticen un marco energético adecuado y contribuyan a asegurar la viabilidad de empresas estratégicas y el mantenimiento del empleo industrial".
