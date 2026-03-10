Pradales reivindica la colaboración interterritorial en un contexto mundial en el que "se acumulan crisis y guerras"

El lehendakari, Imanol Pradales, ha reivindicado el modelo de cooperación que representa la Eurorregión Nueva Aquitania-Euskadi- Navarra, cuya presidencia ha asumido este martes, en el actual contexto de "incertidumbre" mundial, en el que "las crisis y las guerras se acumulan unas detrás de otras", con consecuencias que "tienen un impacto directo en nuestras vidas".

El lehendakari ha reconocido que aunque "poner freno a la incertidumbre mundial" no está en sus manos ni en las del resto de integrantes de la eurorregión, sí lo está "la forma en la que reaccionamos" ante esta situación, subrayando que los integrantes tienen "claro" que hay que afrontar esta situación "uniendo fuerzas" y a través de la colaboración.

Pradales ha añadido que el objetivo sigue siendo "convertir la cooperación transfronteriza en una herramienta efectiva al servicio de la ciudadanía, articulando para ello políticas públicas, dinámicas locales y financiación europea”. “La eurorregión es mucho más que un lugar de encuentro interinstitucional; es una iniciativa que diseña proyectos, los gestiona, los ejecuta y capta financiación europea en beneficio de las personas", ha manifestado.

En todo caso, ha considerado que es necesario "ir más allá" y, ha indicado que asume la presidencia de esta entidad "con ambición para consolidar la eurorregión como práctica de integración europea; para reforzar nuestra competitividad atlántica; y para anticiparnos a los debates europeos que están por llegar".

En el acto han intervenido también el consejero Regional para la Eurorregión, Cooperación Transfronteriza, Puertos y Aeropuertos, Mathieu Bergé; y la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, quien ha finalizado hoy su presidencia de la Eurorregión.

Hithium a Navarra

Esta reunión se ha celebrado en Vitoria-Gasteiz el mismo día en el que se ha conocido que la empresa china Hithium, dedicada a la fabricación de baterías y sistemas de almacenamiento de energía, se instalará en Navarra.

Preguntados por este tema tanto Imanol Pradales como María Chivite, han coincidido en que la decisión de la empresa china Hithium de construir en Navarra una gigafactoría de baterías es una "buena noticia" para ambas comunidades, puesto que permitirá generar "sinergias" con proveedores y suministradores.